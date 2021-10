Aktywiści klimatyczni zakłócili pokaz Louis Vuitton

Pokaz Louis Vuitton, który we wtorek zamykał paryski tydzień mody, odbył się w Luwrze. W pewnym momencie na wybieg weszła 26-letnia Marie Cohuet, która wyciągnęła transparent z hasłem: "nadkonsumpcja = wymieranie". Kobieta zdążyła przejść przez cały wybieg i zapozować do zdjęć fotoreporterom. W drodze powrotnej została przewrócona przez jednego z ochroniarzy, a następnie siłą wyniesiona przez trzech mężczyzn.

Aktywiści o nadkonsumpcji

Na transparencie znajdowały się nazwy francuskich oddziałów trzech organizacji, które działają na rzecz walki z katastrofą klimatyczną: Extinction Rebellion, Youth for Climate oraz Friends of the Earth. Przed wejściem do Luwru, około 30 aktywistów przygotowało alternatywny pokaz mody, pozując między innymi w maskach gazowych.