Zaskakujący powrót Pawła Wilczaka. "Pan T." od piątku w Player.pl

We wtorek poinformowano o wprowadzeniu kolejnych restrykcji. Zgodnie z nimi, obowiązują ograniczenia w przemieszczaniu się, z trzema wyjątkami: drogi do pracy i domu, wolontariatu w walce z koronawirusem i załatwiania niezbędnych spraw życia codziennego. Czas pobytu w domu - o co apelują nie tylko rządzący, ale przede wszystkim lekarze i naukowcy - to dobra okazja, żeby nadrobić zaległe filmy. Zwłaszcza te rodzime.