Nie żyje Pamela Blair, znana z serialu "Sabrina, nastoletnia czarownica"

O śmierci Pameli Blair w poniedziałek poinformowali jej bliscy i przyjaciele. "Z przykrością informuję, że moja siostra spod znaku Strzelca, Pam Blair, odeszła, żeby bawić się w chmurach ze swoimi kolegami z 'Chóru'" - napisała na Facebooku Baayork Lee, aktorka występująca wraz z Blair w musicalu "Chór". "Cały czas do siebie pisałyśmy, nieważne gdzie akurat byłyśmy" - dodała.

ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images

Pamela Blair (1985) ABC Photo Archives/Disney General Entertainment Content via Getty Images

Pamela Blair - kim była?

Urodzona w grudniu 1949 roku Pamela Blair rozpoczynała karierę aktorską na Brodwayu, gdzie debiutowała rolą w sztuce "Promises, Promises". Później grała główne bohaterki kolejnych sztuk wystawianych w kolebce światowego musicalu, m.in. "Wild and Wonderful" oraz "Of Mice and Men". Dużą rozpoznawalność przyniósł jej występ w musicalu "Chór", w którym wcieliła się w rolę Valerie Clarke.