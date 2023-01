Pamela Anderson twierdzi, że Tim Allen się przed nią obnażył. Miał podać zaskakujący powód

Tim Allen obnażył się przed Pamelą Anderson?

"Pierwszego dnia na planie wyszłam ze swojej garderoby, a Tim stał w korytarzu w szlafroku. Rozwiązał go i szybko pokazał mi się kompletnie nago. Powiedział, że to było sprawiedliwe, bo on już widział mnie wcześniej nago i teraz jesteśmy kwita. Zaśmiałam się niezręcznie" - napisała. 37-letni wówczas Allen mógł odnosić się do nagiej sesji zdjęciowej Anderson dla magazynu "Playboy", w którym kilkukrotnie aktorka pozowała. W oświadczeniu przesłanym magazynowi "Variety" aktor zaprzeczył jednak słowom Anderson. "Nie, nigdy się to nie wydarzyło. Nigdy bym czegoś takiego nie zrobił" - przekazał.