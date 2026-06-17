Sonny Sandoval z zespołu P.O.D.: Jezus nie jest popularny w świecie rock'n'rolla

P.O.D. podczas występu na festiwalu Donington Park w Wielkiej Brytanii (czerwiec 2026 roku)

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Rozwinięcie skrótu P.O.D. to Payable on Death, czyli "płatne po śmierci". Zespół o tej nazwie powstał w 1992 roku w San Diego w Kalifornii. Od tego czasu muzycy wydali 12 albumów studyjnych, a ich najbardziej znanym utworem pozostaje "Youth of the Nation". Często przedstawiani są jako "chrześcijańska grupa nu metalowa".

18 czerwca P.O.D. wystąpi w Warszawie w ramach pierwszej edycji festiwalu Summer Punch na Letniej Scenie klubu Progresja.

Estera Prugar-Wójcicka: W 2001 roku ukazała się jedna z najbardziej znanych piosenek P.O.D. - "Youth of the Nation". Słuchając jej, miałam wrażenie, że nie tylko nie straciła, a wręcz zyskała na aktualności.

Sonny Sandoval: Niestety, ale dokładnie tak jest. Wkładam w swoje teksty serce i duszę, choć nie zawsze są one oczywiste, ale dzięki temu wiem, że jest w nich wiele znaczeń, które dla słuchaczy mogą nabrać sensu z czasem. Tak myślę o pisaniu, ale również o mojej wierze czy pismach religijnych - jeśli coś jest "żywe", to przemawia do człowieka wtedy, gdy on tego potrzebuje.

Jako zespół zawsze mieliśmy więź z młodzieżą, a kiedy nagrywaliśmy album "Satellite" w 2001 roku, zaledwie kilka ulic od naszego studia, w Santee High School [liceum w Los Angeles w USA - red.] młody człowiek otworzył ogień, zabijając dwie osoby i raniąc kilkanaście innych. Widzieliśmy policję, śmigłowce, karetki. Ta sytuacja złamała nasze serca. Każda tego typu tragedia to robi, ale jest coś szczególnie bolesnego, gdy dotyka twojej społeczności. Z naszej żałoby narodziło się "Youth of the Nation", które od tego czasu stało się swojego rodzaju hymnem.