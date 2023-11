Oto nominowani do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego 2023

czytaj dalej

Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił do sądu udział w postępowaniu w sprawie Floriana - 20-latka, który by wywalczyć uzgodnienie płci w dokumentach, musiał pozwać swoją mamę. "Konieczność posługiwania się na co dzień dokumentami tożsamości wskazującymi na płeć przypisaną przy urodzeniu prowadzi do sytuacji krępujących, powodujących znaczny dyskomfort, a nawet naruszających godność" - czytamy na stronie Biura RPO. Tymczasem sądowy proces się przedłuża. - Każdy dzień zwłoki to kolejny dzień realnych problemów, z jakimi Florian mierzy się w życiu - mówi nam matka 20-latka.