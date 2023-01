Długo oczekiwane oświadczenie Foo Fighters. Co z przyszłością zespołu po śmierci Taylora Hawkinsa?

Noworoczne oświadczenie Foo Fighters

Członkowie Foo Fighters przypominają, że zespół został utworzony 27 lat temu, by "reprezentować uzdrawiającą moc muzyki" i zyskał oddaną grupę fanów. "Przez ostatnie 27 lat nasi fani zbudowali światową społeczność i system wsparcia, który pomógł nam wszystkim przejść przez najmroczniejsze momenty razem. Miejsce, by dzielić nasze radości i nasz ból, nasze nadzieje i obawy i dołączyć do chóru życia razem, poprzez muzykę" - piszą.

Kiedy powrót Foo Fighters na scenę?

Zespół nie pisze wprost, kiedy i w jakim składzie zamierza wznowić działalność. Wiadomo jednak, że nastąpi to niebawem. " (...) wy, fani, znaczyliście dla Taylora tyle samo, co on dla was. I wiemy, że gdy zobaczymy się z wami znów - i nastąpi to niebawem - on będzie z nami wszystkimi duchem każdego wieczora" - deklaruje Foo Fighters.