Ostatni sezon serialu "Chyłka – Oskarżenie" dostępny w Playerze. Komentarze Magdaleny Cieleckiej i Remigiusza Mroza

Aktorka Magdalena Cielecka i pisarz Remigiusz Mróz w rozmowie z Eweliną Witenberg zachęcają do oglądania piątego – ostatniego – sezonu serialu "Chyłka – Oskarżenie". Historię mecenas można śledzić w serwisie Player. - Wszystkie wątki zostaną tu pozamykane. To zakończenie jest klamrą, która spina całą historię – zapowiedział Remigiusz Mróz. - Domykamy historię naszego serialu, ale jednocześnie Chyłka wychodzi z tego zupełnie inna – zdradza Magdalena Cielecka.

- Jednocześnie, równolegle jej życie staje na głowie, ponieważ Chyłka jest w ciąży, trochę nieoczekiwanie, więc zmienia ją to bardzo jako kobietę, zmienia jej sposób patrzenia na świat – dodała Cielecka. – Ona przechodzi jakąś przemianę i to się fajnie składa z ostatnim sezonem, bo wyhamowujemy i domykamy historię naszego serialu, ale jednocześnie Chyłka wychodzi z tego zupełnie inna – dodała.

Pisarz Remigiusz Mróz przyznał, że "każdy, kto obejrzał wcześniejsze sezony, będzie chciał zobaczyć, jak wygląda finał". – Wszystkie wątki zostaną tu pozamykane. To zakończenie jest klamrą, która spina całą historię – zapewnił. – Jeżeli ktoś nie widział poprzednich czterech sezonów, powinien to jak najszybciej nadrobić – dodał.

"Chyłka - Oskarżenie" dostępny w Playerze

W ostatnim sezonie serialu "Chyłka – Oskarżenie" mecenas Joanna Chyłka dochodzi do siebie po brutalnym ataku. Obowiązki jednak nie dają o sobie zapomnieć. Ksiądz Mieleszko dzwoni do prawniczki, by namówić ją do przyjęcia sprawy, która wydaje się być rozwiązana już od wielu lat.