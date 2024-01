Tuż przed Oscarami Joanna Kulig znalazła się w prestiżowym gronie Amerykańskiej Akademii Filmowej

czytaj dalej

Onet dotarł do listu bohatera afery gruntowej Piotra Ryby, ściganego czerwoną notą Interpolu, skierowanego do prezydenta Andrzeja Dudy. "Złamię teraz prawo, ale zdradzę, jak nastąpiło zakwalifikowanie Andrzeja Leppera do grupy przestępczej i objęcie go śledztwem i kontrolą operacyjną" - napisał.