Amerykańska Akademia Filmowa zaprosiła nowych członków. Wśród nich są Joanna Kulig i David Zaslav

Pięć zasłużonych dla filmu Polek oraz David Zaslav, prezydent, CEO Warner Bros. Discovery są wśród osób zaproszonych w tym roku do Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej. "Cóż za przywilej znaleźć się w gronie tak utalentowanych artystów z całego świata" - skomentowała to wyróżnienie Joanna Kulig.

Listę osób zaproszonych do swojego grona Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej ogłosiła 28 czerwca. Znalazło się na niej 398 przedstawicieli świata filmu, m.in. reżyserów, aktorów, producentów czy biznesmenów związanych z branżą. "Akademia z dumą zaprasza artystów i innych twórców do grona członków. To niezwykle utalentowane osoby z całego świata, reprezentujące różne dyscypliny filmowe. Wszyscy wywarli istotny wpływ na sztukę i naukę o filmie oraz na fanów filmu na całym świecie" - przekazała cytowana w oświadczeniu Janet Yang, prezes Akademii.