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Kultura i styl

Ewa Puszczyńska: jeśli ktoś się decyduje, by wziąć udział w wyścigu, musi pamiętać o przegranej

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Ewa Puszczyńska
"Ojczyzna" reż. Paweł Pawlikowski
Źródło wideo: Festival de Cannes 2026
Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański
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"Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego to piąty film w dorobku Ewy Puszczyńskiej, który ma szansę na Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. W rozmowie z tvn24.pl producentka nie kryła ogromnych emocji, zaznaczając, że ma jednocześnie dystans do tego typu nagród.

"Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego została polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Podczas konferencji prasowej, na której ogłoszono decyzję komisji oscarowej, obecna była Ewa Puszczyńska - producentka filmu.

- Niektórzy może myślą, że to nie pierwszy mój raz, to nie ma we mnie emocji. Są ogromne emocje, głos mi drży i cała się trzęsę - zareagowała Puszczyńska. - Bardzo chciałabym podziękować komisji za ten wybór, który nie był oczywisty - dodała.

Wyznała, że otrzymywała pytania z wielu zakątków świata, czy "Ojczyzna" jest już polskim kandydatem do Oscara. Poinformowała, że Pawlikowski nie mógł być obecny na konferencji, ze względu na to, że w tym samym czasie brał udział w pogrzebie.

Ewa Puszczyńska
Ewa Puszczyńska
Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Ewa Puszczyńska: jeżeli film jest wybitny, to Oscar nie zmienia mojego przekonania

"Ojczyzna" jest piątym filmem w dorobku Puszczyńskiej, który stał się oficjalnym kandydatem do Oscara w tej kategorii, w tym trzeci w reżyserii Pawlikowskiego. Produkowała również docenioną Nagrodą Akademii "Idę" - pierwszy polski film z Oscarem w kategorii najlepszy film międzynarodowy - oraz "Zimną wojnę", która nominowana była łącznie w trzech kategoriach (najlepszy film międzynarodowy, najlepsza reżyseria oraz najlepsze zdjęcia). Ponadto była producentką "Aidy" w reżyserii Jasminy Zbanic - nominacja do Oscara 2020 dla najlepszego filmu międzynarodowego (kandydat Bośni i Hercegowiny) oraz "Strefy interesów" w reżyserii Jonathana Glazera (Oscar 2024 dla najlepszego filmu międzynarodowego, kandydat Wielkiej Brytanii).

Pytana przez tvn24.pl o emocje, jakie odczuwa, w związku z tym, że kolejny jej film będzie kandydował do Oscara, reprezentując Polskę, powiedziała, że "właściwie to nie wie". - Są one dziwne i mieszane. Jest oczywiście ogromna satysfakcja, ale od czasów "Idy" mówię, że mam ambiwalentne uczucia do Oscarów. Doceniam bardzo tę nagrodę, mam do niej bardzo dużo szacunku. Bardzo się też cieszę, gdy film, przy którym pracuję, jest nominowany do Oscara. Jednocześnie mam poczucie, że jeżeli wierzę w film, który zrobiłam, jestem absolutnie przekonana, że jest to film wybitny, to Oscar mojego przekonania nie zmienia. Ten film nadal będzie wybitny z Oscarem i bez Oscara. Ta nagroda ma ogromne znaczenie z perspektywy marketingowej, sprzedażowej. Ma również znaczenie dla twórców, bo świat uznał, że to najważniejsze nagrody filmowe. Mam w sobie cały czas odrobinę dystansu do tej nagrody - wyznała Puszczyńska.

Premiera "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego w Cannes
Źródło: Reuters

- Często powtarzam, że jeżeli ktoś decyduje się, aby - używając języka sportu - stanąć do tego wyścigu, to musi również liczyć się z przegraną. Oczywiście, trzeba zrobić wszystko, żeby dobiec do mety jako pierwszy. Tyle - zaznaczyła.

Czy z wyborem komisji oscarowej pojawia się poczucie odpowiedzialności, pewna presja, że reprezentuje się daną kinematografię?

- Oczywiście, że tak. Reprezentuje się nasze środowisko filmowe, ale to idzie dalej. Ludzie o tym rozmawiają, krytykują. Niektórzy mówią: znowu wybrali film po niemiecku. Wiąże się z tym poczucie odpowiedzialności, ale również gotowość do wykonania ciężkiej pracy - powiedziała producentka.

99. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się w nocy z 14 na 15 marca 2027 roku czasu polskiego. Krótką listę tytułów, które zakwalifikowały się do dalszej rywalizacji o nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy, Akademia Filmowa opublikuje w połowie grudnia. Nominacje zostaną ogłoszone 21 stycznia.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
FilmKinoOscaryHollywood
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