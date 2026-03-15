Chalamet wywołał burzę. "Iluż mamy wspaniałych aktorów, którzy pletli głupoty?"

Tomasz-Marcin Wrona
Timothee Chalamet
Timothee Chalamet
Źródło: DAVID SWANSON/PAP/EPA
Timothee Chalamet był najmocniejszym kandydatem do Oscara za główną rolę męską. Miał jedno zadanie: utrzymać falę zachwytu nad swoim występem w "Wielkim Martym". Zamiast tego, głośno jest o jego słowach, choćby tych, którymi wywołał międzynarodową dyskusję na temat opery i baletu. Co dokładnie powiedział? I czy miał rację?Artykuł dostępny w subskrypcji

To miał być sezon Timothee Chalameta i prawdopodobnie będzie, ale z zupełnie innych powodów. Jeszcze na początku stycznia gwiazdor filmu "Wielki Marty" Josha Safdiego był najmocniejszym faworytem do Oscara w kategorii najlepszy aktor. W pierwszy weekend tego roku 30-latek otrzymał Critics' Choice Award, tydzień później doceniony został Złotym Globem. Po tych wygranych Chalamet miał jedno zadanie: utrzymać zainteresowanie wokół filmu i falę zachwytu nad rolą do 5 marca - czyli do zakończenia ostatecznego oscarowego głosowania. Oscara nie zdobywa się bowiem samą rolą - wybitnych aktorów w niesamowitych kreacjach filmowych nie brakuje. Nagrodę Akademii Filmowej zdobywa się również wizerunkiem, wypowiedziami, promowanymi wartościami.

Wszystko szło całkiem nieźle do pewnego momentu. 22 lutego ukazały się fragmenty ze spotkania Chalameta i Matthew McConagheya ze studentami Uniwersytetu Teksańskiego, zorganizowanego przez redakcje Variety oraz CNN. Pełen ponad 70-minutowy zapis z tego spotkania opublikowano dwa dni później. Jest to tyle ważne, że dopiero w tej pełnej rozmowie pojawiła się wypowiedź Chalameta, która w ostatnich dniach wywołała falę oburzenia w portalach społecznościowych. Mało tego. Sprowokowała szeroką dyskusję o kondycji współczesnej sztuki, w szczególności na temat "żywotności" klasycznych sztuk scenicznych takich jak opera i balet.

Co dokładnie powiedział gwiazdor "Wielkiego Marty'ego"?

Jednym z wątków rozmowy aktorów były wyzwania, jakie stoją przed współczesnym kinem. Chodziło między innymi o to, że wielkie wytwórnie filmowe wymagają od twórców dynamicznego prowadzenia akcji, żeby jak najskuteczniej utrzymać uwagę widza. Chalamet powiedział, że w całej tej dyskusji jest gdzieś "pośrodku" między poważnymi filmami, a tymi, które mają być źródłem rozrywki.

Stwierdził, że podziwia ludzi, którzy mówią "musimy utrzymać kina przy życiu, musimy utrzymać przy życiu ten gatunek". - A jednocześnie, jest we mnie część, która ma poczucie, że jeśli ludzie chcą obejrzeć "Barbie" czy "Oppenheimera", to pójdą na to [na te filmy - red.] i zrobią wszystko, żeby być z tego dumnym i mówić o tym głośno. A ja nie chcę pracować w balecie, operze czy w innych produkcjach, w których liczy się jedynie to, żeby utrzymać je przy życiu, które nikogo już nie obchodzą. Z całym szacunkiem dla ludzi baletu i opery. Właśnie straciłem 14 procent widowni - stwierdził Chalamet.

Oburzenie wywołała sugestia aktora, że opera i balet nikogo nie obchodzą To nie pierwsza taka jego wypowiedź, deprecjonująca inne obszary sztuki. Jest to o tyle zaskakujące, że pochodzi z rodziny o bardzo bogatych tradycjach baletowych. Jego babcia ze strony matki - Enid Flender - była tancerką teatralną na Broadwayu. Matka - Nicole Flender - przez lata tańczyła na Broadwayu, a po studiach z filologii francuskiej na Uniwersytecie Yale uczyła francuskiego oraz prowadziła zajęcia baletowe. Edukację baletową odbyła również siostra Timothee - Pauline Chalamet - która do szkoły baletowej poszła jako dziewięciolatka. Jako 10-latka debiutowała na Broadwayu, a jej karierę taneczną przekreślił wypadek na rowerze.

"Wielki Marty" reż. Josh Safdie
Źródło: Monolith Films

Czy rzeczywiście opera i balet nikogo już nie obchodzą?

- Cieszy mnie to, że ludzie nie pozostali obojętni wobec jego komentarza, że pojawiła się szeroka dyskusja z głosami poparcia dla baletu i opery. To świadczy o tym, że te formy sztuki są bardzo żywe, że są wspaniałe i obchodzą ludzi. A być może kiedyś Chalamet zakocha się w operze i zrozumie, że to co powiedział, nie było zbyt mądre - ocenia dziennikarka filmowa Patrycja Wanat.

W odbiorze wielu przedstawicieli świata opery, baletu oraz innych sztuk scenicznych, komentarz Chalameta był krzywdzący. Bo czy rzeczywiście opera i balet nikogo już nie obchodzą?

Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
