Suknia z ukrytym przesłaniem. Tak Polka wystąpiła na czerwonym dywanie

Małgosia Turzańska na czerwonym dywanie przed galą rozdania Oscarów Źródło: Reuters

W nocy 15 na 16 marca w hollywoodzkim Dolby Theatre odbyła się 98. gala wręczenia Oscarów. Przed rozdaniem nagród na czerwonym dywanie pojawiła się polska kostiumografka Małgosia Turzańska, nominowana za kostiumy do filmu "Hamnet" w reżyserii Chloe Zhao.

Uwagę przykuła jej kreacja - rozkloszowana suknia w czarnym kolorze od góry do dołu zdobiona agrafkami, nawiązującymi najpewniej do jej codziennej pracy.

Małgosia Turzańska

Wśród agrafek możemy dostrzec niewielką przypinkę, a jeśli przyjrzymy się jej bliżej, zauważymy napis "ICE OUT", czyli "precz z ICE". To symbol sprzeciwu wobec zaostrzenia polityki migracyjnej przez USA i działań funkcjonariuszy Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł.

Małgosia Turzańska

Kim jest Małgosia Turzańska?

Małgosia Turzańska urodziła się w Krakowie w 1980 roku. Jako nastolatka zamieszkała w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a od ponad 20 lat mieszka w Nowym Jorku. Ukończyła studia na Wydziale Scenografii i Kostiumu na praskim DAMU oraz Tisch School of the Arts w Nowym Jorku.

Karierę filmową rozpoczęła jako asystentka Agnieszki Holland na planie filmu "Janosik. Prawdziwa historia". Tworzyła również kostiumy do takich produkcji, jak "Stranger Things", "Aż do piekła", "Zielony Rycerz. Green Knight" czy "Pearl".

W tym roku została nominowana do nagrody Oscara za kostiumy do filmu "Hamnet" w reżyserii Chloe Zhao. Przegrała jednak z nowozelandzką kostiumografką Kate Hawley, która pracowała przy adaptacji powieści Mary Shelley "Frankenstein".

Nominowani w kategorii najlepszych kostiumów byli też Deborah L. Scott za "Avatar: Ogień i popiół", Miyako Bellizzi ("Wielki Marty") oraz Ruth E. Carter ("Grzesznicy").

