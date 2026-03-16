Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kultura i styl

Zdobywca Oscara i bohater filmu "Pan Nikt kontra Putin" z poruszającym apelem

Twórcy filmu "Pan Nikt kontra Putin". Pasha Talankin na pierwszym planie
Oscary 2026 - najważniejsze momenty
Źródło: Reuters/A.M.P.A.S.© 2026
Zwycięskim filmem w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny został "Pan Nikt kontra Putin" w reżyserii Davida Borensteina. Jego główny bohater, a zarazem jeden z nagrodzonych producentów - Pasza Talankin - mówił o krajach, "w których zamiast spadających gwiazd są spadające bomby i strzelające drony". Zaapelował z oscarowej sceny o powstrzymanie się od wojen.

Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny otrzymał "Pan Nikt kontra Putin" w reżyserii Davida Borensteina. To historia Paszy Talankina (w napisach i na oficjalnej oscarowej liście występuje jako Pavel Talankin) - szkolnego kronikarza z jednej ze szkół w mieście Karabasz, położonego u stóp Uralu. Po ogłoszeniu przez Putina "specjalnej operacji wojskowej w Ukrainie", Talankin zaczął dokumentować "od środka" rosyjską machinę propagandową.

- Nasz kraj chce różnych rzeczy. To nie powód, żeby rozpętywać wojnę. Jeden idiota podejmuje decyzję i teraz cały świat się trzęsie - mówi Talankin w rozmowie z matką. Chwilę później deklaruje: - Kocham swoją pracę. Nie chcę być pionkiem w rękach reżimu.

Dowiedz się więcej:

Jego gabinet staje się azylem dla przerażonych widmem wojny młodych ludzi. Uczniów, "uwięzionych" w coraz mocniej zmilitaryzowanej machinie edukacyjnej. "Pan Nikt kontra Putin" jest wyjątkowym dowodem na to, że sztuka to coś więcej niż źródło rozrywki. Pozwala zajrzeć w głąb rosyjskiego społeczeństwa, dostrzec pojawiające się przejawy sprzeciwu wobec Putina i jego zbrodniczej wojny. Opowiada również o tym, co najważniejsze - relacjach ludzkich silniejszych niż dyktatura.

Po zakończonym roku szkolnym Talakinowi udało się zbiec z Rosji i przewieźć nagrania, bez których nie byłoby filmu.

Twórcy filmu "Pan Nikt kontra Putin". Pasha Talankin na pierwszym planie
Źródło: Trae Patton / The Academy / ©A.M.P.A.S.

Zdobywca Oscara: powstrzymajmy natychmiast wojny

- "Pan Nikt kontra Putin" jest o tym, jak można stracić swój kraj. To, co zobaczyliśmy w trakcie pracy nad tym materiałem, to to, że traci się go poprzez niezliczone drobne akty współudziału. Ten współudział to nasze zachowanie, gdy rząd morduje ludzi na ulicach naszych miast. Gdy milczymy w czasie, kiedy oligarchowie przejmują media i kontrolują to, w jaki sposób możemy je tworzyć i konsumować. Wszyscy stajemy przed moralnym wyborem. Na szczęście "Nikt" jest potężniejszy niż nam się to wydaje - mówił reżyser filmu David Borenstein, odbierając statuetkę i przedstawiając głównego bohatera swojego filmu Paszę Talankina, który jako jeden z producentów również otrzymał Oscara.

- Od czterech lat patrzymy w niebo, poszukując spadających gwiazd, aby wypowiedzieć jedno bardzo ważne życzenie. Są jednak kraje, w których zamiast spadających gwiazd są spadające bomby i strzelające drony. W imię naszej przyszłości, w imię wszystkich naszych dzieci, powstrzymajmy natychmiast te wszystkie wojny - apelował Talankin. 

OGLĄDAJ: "Dziękuję Polsce. Poznaniacy, kocham was!". Oglądaj TVN24
"Dziękuję Polsce. Poznaniacy, kocham was!". Oglądaj TVN24

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Tomasz-Marcin Wrona / am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Trae Patton / The Academy / ©A.M.P.A.S.

Udostępnij:
Tagi:
OscaryFilmUkrainaRosjaHollywood
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica