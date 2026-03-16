"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zwiastun
Oscary 2026 przyznane. Film "Jedna bitwa po drugiej" otrzymał sześć statuetek, w tym w kategorii najlepszy film. Cztery nagrody trafiły do filmu "Grzesznicy". Pomimo wielu nominacji, z pustymi rękoma galę opuścił twórcy filmów: "Wielki Marty" (dziewięć nominacji), "Bugonia", "Tajny agent" i "Sny o pociągach" (wszystkie z czterema nominacjami). 

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej w nocy z niedzieli na poniedziałek wręczyła Oscary. W niektórych kategoriach wygrali faworyci, w niektórych mieliśmy do czynienia z niespodziankami.

Filmy, które otrzymały więcej niż dwa Oscary:

  • "Jedna bitwa po drugiej" - sześć statuetek
  • "Grzesznicy" - cztery statuetki
  • "Frankenstein" - trzy statuetki
  • "K-popowe łowczynie demonów" - dwie statuetki
Oscary 2026. Nagrodzeni
Michael B. Jordan (najlepszy aktor w roli głównej)
Michael B. Jordan (najlepszy aktor w roli głównej)
Sara Murphy - Paul Thomas Anderson - Jedna bitwa po drugiej (najlepszy film)
Jedna bitwa po drugiej (najlepszy film)
Jessie Buckley (najlepsza aktorka w roli głównej)
Ludwig Göransson (najlepsza muzyka do filmu)
Joachim Trier - Wartość senstymentalna (najlepszy film międzynarodowy)
Paul Thomas Anderson (najlepsza reżyseria)
EJAE - Mark Sonnenblick - Joong Gyu Kwak - Yu Han Lee - Hee Dong Nam - Jeong Hoon Seon - Teddy Park (najlepsza piosenka)
Gareth John - Al Nelson - Gwendolyn Yates Whittle - Gary A. Rizzo - Juan Peralta (najlepszy dźwięk)
Autumn Durald Arkapaw (najlepsze zdjęcia)
Andy Jurgensen (najlepszy montaż)
Joe Letteri - Richard Baneham - Eric Saindon - Daniel Barrett (najlepsze efekty wizualne)
Kate Hawley (najlepsze kostiumy)
Mike Hill - Jordan Samuel - Cliona Furey (najlepsza charakteryzacja)
Tamara Deverell - Shane Vieau (najlepsza scenografia)
Cassandra Kulukundis (najlepszy casting)
Joshua Seftel - Conall Jones (najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny)
Helle Faber - Alzbeta Karaskova - Pavel Talankin - David Borenstein (najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny)
Maggie Kang - Chris Appelhans - Michelle L.M. Wong (najlepszy pełnometrażowy film animowany)
Chris Lavis - Maciek Szczerbowski (najlepszy krótkometrażowy film animowany)
Alexandre Singh - Natalie Musteata (najlepszy aktorski film krótkometrażowy)
Sam A. Davis - Jack Piatt (najlepszy aktorski film krótkometrażowy)
Ryan Coogler (najlepszy scenariusz oryginalny)
Paul Thomas Anderson (najlepszy scenariusz adaptowany)
Prezentujemy wszystkich zwycięzców i nominowanych do 98. Nagród Akademii Filmowej.

Najlepszy film 

  • "Bugonia" - Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Lars Knudsen
  • "F1: Film" - Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski, Jerry Bruckheimer
  • "Frankenstein" - Guillermo del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber
  • "Hamnet" - Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes
  • "Wielki Marty" - Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas, Timothée Chalamet
  • "Jedna bitwa po drugiej" - Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson - NAGRODZONY
  • "Tajny agent" - Emilie Lesclaux
  • "Wartość sentymentalna" - Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
  • "Grzesznicy" - Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler
  • "Sny o pociągach" - Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer, Michael Heimler
Najlepsza reżyseria

  • Chloe Zhao "Hamnet"
  • Josh Safdie "Wielki Marty"
  • Paul Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej" - NAGRODZONY
  • Joachim Trier "Wartość sentymentalna"
  • Ryan Coogler "Grzesznicy"
Najlepsza aktorka w roli głównej

  • Jessie Buckley "Hamnet" - NAGRODZONA
  • Rose Byrne "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
  • Kate Hudson "Sing Sung Blue"
  • Renate Reinsve "Wartość sentymentalna"
  • Emma Stone "Bugonia"

Najlepszy aktor w roli głównej

  • Timothée Chalamet "Wielki Marty"
  • Leonardo Di Caprio "Jedna bitwa po drugiej"
  • Ethan Hawke "Blue Moon"
  • Michael B. Jordan "Grzesznicy" - NAGRODZONY
  • Wagner Moura "Tajny agent"
Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej

  • Elle Fanning "Wartość sentymentalna"
  • Inga Ibsdotter Lilleaas "Wartość sentymentalna"
  • Amy Madigan "Zniknięcia" - NAGRODZONA
  • Wunmi Mosaku "Grzesznicy"
  • Teyana Taylor "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy aktor w roli drugoplanowej

  • Benicio Del Toro "Jedna bitwa po drugiej"
  • Jacob Elordi "Frankenstein"
  • Delroy Lindo "Grzesznicy"
  • Sean Penn "Jedna bitwa po drugiej" - NAGRODZONY
  • Stellan Skarsgard "Wartość sentymentalna"

Najlepszy scenariusz adaptowany

  • Will Tracy "Bugonia"
  • Guillermo del Toro "Frankenstein"
  • Chloe Zhao, Maggie O'Farrell "Hamnet"
  • Paul Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej" - NAGRODZONY
  • Clint Bentley, Greg Kwedar "Sny o pociągach"
Najlepszy scenariusz oryginalny

  • Robert Kaplow "Blue Moon"
  • Jafar Panahi, Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian "To był zwykły przypadek"
  • Ronald Bronstein, Josh Safdie "Wielki Marty"
  • Eskil Vogt, Joachim Trier "Wartość sentymentalna"
  • Ryan Coogler "Grzesznicy" - NAGRODZONY

Najlepszy film międzynarodowy

  • "Tajny agent" - Brazylia
  • "To był zwykły przypadek" - Francja
  • "Wartość sentymentalna" - Norwegia - NAGRODZONY
  • "Sirat" - Hiszpania
  • "Głos Hind Rajab" - Tunezja
Najlepszy aktorski film krótkometrażowy

  • "Butchers Stain" - Meyer Levinson-Blount, Oron Caspi
  • "A Friend Of Dorothy" - Lee Knight, James Dean
  • "The Singers" - Sam A. Davis, Jack Piatt - NAGRODZONY
  • "Dwie osoby wymieniające się śliną" - Alexandre Singh, Natalie Musteata - NAGRODZONY
  • "Jane Austen’s Period Drama" - Julia Aks, Steve Pinder

Najlepszy krótkometrażowy film animowany

  • "Butterfly" - Florence Miailhe, Ron Dyens
  • "Forevergreen" - Nathan Engelhardt, Jeremy Spears
  • "The Girl Who Cried Pearls" - Chris Lavis, Maciek Szczerbowski - NAGRODZONY
  • "Retirement Plan" - John Kelly, Andrew Freedman
  • "The Three Sisters" - Konstantin Bronzit

Najlepszy pełnometrażowy film animowany

  • "Arco" - Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas, Natalie Portman
  • "Elio" - Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm
  • "K-popowe łowczynie demonów" - Maggie Kang, Chris Appelhans, Michelle L.M. Wong - NAGRODZONY
  • "Mała Amelia" - Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Henri Magalon
  • "Zwierzogród 2" - Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny

  • "Prawo Alabamy" - Andrew Jarecki, Charlotte Kaufman
  • "Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle" - Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro, Stef Willen
  • "Cięcie skał" - Sara Khaki, Mohammadreza Eyni
  • "Pan Nikt kontra Putin" - Helle Faber, Alzbeta Karaskova, Pavel Talankin, David Borenstein - NAGRODZONY
  • "Idealna sąsiadka" - Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee

Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

  • "Wszystkie puste pokoje" - Joshua Seftel, Conall Jones - NAGRODZONY
  • "Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud" - Craig Renaud, Juan Arredondo
  • "Children No More: Were and Are Gone" - Hilla Medalia, Sheila Nevins
  • "The Devil Is Busy" - Christalyn Hampton, Geeta Gandbhir
  • "Perfectly a Strangeness" - Alison McAlpine

Najlepszy casting

  • "Hamnet" - Nina Gold
  • "Wielki Marty" - Jennifer Venditti
  • "Grzesznicy" - Francine Maisler
  • "Tajny agent" - Gabriel Domingues
  • "Jedna bitwa po drugiej" - Cassandra Kulukundis - NAGRODZONA
Najlepsza muzyka do filmu

  • Ludwig Göransson "Grzesznicy" - NAGRODZONY
  • Jonny Greenwood "Jedna bitwa po drugiej"
  • Max Richter "Hamnet"
  • Alexandre Desplat "Frankenstein"
  • Jerskin Fendrix "Bugonia"

Najlepsza piosenka 

  • "Dear Me" z filmu "Diane Warren: Relentless" - muzyka i słowa: Diane Warren
  • "Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów" - muzyka i słowa: EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon, Teddy Park - NAGRODZONA
  • "I Lied To You" z filmu "Grzesznicy" - muzyka i słowa: Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
  • "Sweet Dreams Of Joy" z filmu "Viva Verdi!" - muzyka i słowa: Nicholas Pike
  • "Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach" - muzyka: Nick Cave, Bryce Dessner; słowa: Nick Cave

Najlepszy dźwięk

  • "F1: Film" - Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta - NAGRODZONY
  • "Frankenstein" - Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern
  • "Jedna bitwa po drugiej" - José Antonio García, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor
  • "Grzesznicy" - Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker
  • "Sirat" - Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas
Najlepsze zdjęcia 

  • Dan Laustsen "Frankenstein"
  • Darius Khondji "Wielki Marty"
  • Michael Bauman "Jedna bitwa po drugiej"
  • Autumn Durald Arkapaw "Grzesznicy" - NAGRODZONA
  • Adolpho Veloso "Sny o pociągach"

Najlepszy montaż

  • Stephen Mirrione "F1: Film"
  • Ronald Bronstein, Josh Safdie "Wielki Marty"
  • Andy Jurgensen "Jedna bitwa po drugiej" - NAGRODZONY
  • Michael P. Shawver "Grzesznicy"
  • Olivier Bugge Coutté "Wartość sentymentalna"

Najlepsza scenografia

  • "Frankenstein" - Tamara Deverell, Shane Vieau - NAGRODZENI
  • "Hamnet" - Fiona Crombie, Alice Felton
  • "Wielki Marty" - Jack Fisk, Adam Willis
  • "Jedna bitwa po drugiej" - Florencia Martin, Anthony Carlino
  • "Grzesznicy" - Hannah Beachler, Monique Champagne

Najlepsza charakteryzacja

  • "Frankenstein" - Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey - NAGRODZENI
  • "Kokuho" - Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu
  • "Grzesznicy" - Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry
  • "Smashing Machine" - Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein
  • "Brzydka siostra" - Thomas Foldberg, Anne Cathrine Sauerberg
Najlepsze kostiumy

  • "Avatar: Ogień i popiół" - Deborah L. Scott
  • "Hamnet" - Malgosia Turzanska
  • "Frankenstein" - Kate Hawley - NAGRODZONA
  • "Grzesznicy" - Ruth E. Carter
  • "Wielki Marty" - Miyako Bellizzi

Najlepsze efekty wizualne

  • "Avatar: Ogień i popiół" - Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett - NAGRODZENI
  • "F1: Film" - Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson
  • "Jurassic World: Odrodzenie" - David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan, Neil Corbould
  • "Zaginiony autokar" - Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen, Brandon K. McLaughlin
  • "Grzesznicy" - Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona / am

