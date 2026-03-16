Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej w nocy z niedzieli na poniedziałek wręczyła Oscary. W niektórych kategoriach wygrali faworyci, w niektórych mieliśmy do czynienia z niespodziankami.
Filmy, które otrzymały więcej niż dwa Oscary:
- "Jedna bitwa po drugiej" - sześć statuetek
- "Grzesznicy" - cztery statuetki
- "Frankenstein" - trzy statuetki
- "K-popowe łowczynie demonów" - dwie statuetki
Oscary 2026. Nagrodzeni
Prezentujemy wszystkich zwycięzców i nominowanych do 98. Nagród Akademii Filmowej.
Najlepszy film
- "Bugonia" - Ed Guiney, Andrew Lowe, Yorgos Lanthimos, Emma Stone, Lars Knudsen
- "F1: Film" - Chad Oman, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski, Jerry Bruckheimer
- "Frankenstein" - Guillermo del Toro, J. Miles Dale, Scott Stuber
- "Hamnet" - Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes
- "Wielki Marty" - Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie, Anthony Katagas, Timothée Chalamet
- "Jedna bitwa po drugiej" - Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson - NAGRODZONY
- "Tajny agent" - Emilie Lesclaux
- "Wartość sentymentalna" - Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
- "Grzesznicy" - Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler
- "Sny o pociągach" - Marissa McMahon, Teddy Schwarzman, Will Janowitz, Ashley Schlaifer, Michael Heimler
Najlepsza reżyseria
- Chloe Zhao "Hamnet"
- Josh Safdie "Wielki Marty"
- Paul Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej" - NAGRODZONY
- Joachim Trier "Wartość sentymentalna"
- Ryan Coogler "Grzesznicy"
Najlepsza aktorka w roli głównej
- Jessie Buckley "Hamnet" - NAGRODZONA
- Rose Byrne "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
- Kate Hudson "Sing Sung Blue"
- Renate Reinsve "Wartość sentymentalna"
- Emma Stone "Bugonia"
Najlepszy aktor w roli głównej
- Timothée Chalamet "Wielki Marty"
- Leonardo Di Caprio "Jedna bitwa po drugiej"
- Ethan Hawke "Blue Moon"
- Michael B. Jordan "Grzesznicy" - NAGRODZONY
- Wagner Moura "Tajny agent"
Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej
- Elle Fanning "Wartość sentymentalna"
- Inga Ibsdotter Lilleaas "Wartość sentymentalna"
- Amy Madigan "Zniknięcia" - NAGRODZONA
- Wunmi Mosaku "Grzesznicy"
- Teyana Taylor "Jedna bitwa po drugiej"
Najlepszy aktor w roli drugoplanowej
- Benicio Del Toro "Jedna bitwa po drugiej"
- Jacob Elordi "Frankenstein"
- Delroy Lindo "Grzesznicy"
- Sean Penn "Jedna bitwa po drugiej" - NAGRODZONY
- Stellan Skarsgard "Wartość sentymentalna"
Najlepszy scenariusz adaptowany
- Will Tracy "Bugonia"
- Guillermo del Toro "Frankenstein"
- Chloe Zhao, Maggie O'Farrell "Hamnet"
- Paul Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej" - NAGRODZONY
- Clint Bentley, Greg Kwedar "Sny o pociągach"
Najlepszy scenariusz oryginalny
- Robert Kaplow "Blue Moon"
- Jafar Panahi, Nader Saïvar, Shadmehr Rastin, Mehdi Mahmoudian "To był zwykły przypadek"
- Ronald Bronstein, Josh Safdie "Wielki Marty"
- Eskil Vogt, Joachim Trier "Wartość sentymentalna"
- Ryan Coogler "Grzesznicy" - NAGRODZONY
Najlepszy film międzynarodowy
- "Tajny agent" - Brazylia
- "To był zwykły przypadek" - Francja
- "Wartość sentymentalna" - Norwegia - NAGRODZONY
- "Sirat" - Hiszpania
- "Głos Hind Rajab" - Tunezja
Najlepszy aktorski film krótkometrażowy
- "Butchers Stain" - Meyer Levinson-Blount, Oron Caspi
- "A Friend Of Dorothy" - Lee Knight, James Dean
- "The Singers" - Sam A. Davis, Jack Piatt - NAGRODZONY
- "Dwie osoby wymieniające się śliną" - Alexandre Singh, Natalie Musteata - NAGRODZONY
- "Jane Austen’s Period Drama" - Julia Aks, Steve Pinder
Najlepszy krótkometrażowy film animowany
- "Butterfly" - Florence Miailhe, Ron Dyens
- "Forevergreen" - Nathan Engelhardt, Jeremy Spears
- "The Girl Who Cried Pearls" - Chris Lavis, Maciek Szczerbowski - NAGRODZONY
- "Retirement Plan" - John Kelly, Andrew Freedman
- "The Three Sisters" - Konstantin Bronzit
Najlepszy pełnometrażowy film animowany
- "Arco" - Ugo Bienvenu, Félix de Givry, Sophie Mas, Natalie Portman
- "Elio" - Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm
- "K-popowe łowczynie demonów" - Maggie Kang, Chris Appelhans, Michelle L.M. Wong - NAGRODZONY
- "Mała Amelia" - Maïlys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Henri Magalon
- "Zwierzogród 2" - Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino
Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny
- "Prawo Alabamy" - Andrew Jarecki, Charlotte Kaufman
- "Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle" - Ryan White, Jessica Hargrave, Tig Notaro, Stef Willen
- "Cięcie skał" - Sara Khaki, Mohammadreza Eyni
- "Pan Nikt kontra Putin" - Helle Faber, Alzbeta Karaskova, Pavel Talankin, David Borenstein - NAGRODZONY
- "Idealna sąsiadka" - Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee
Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny
- "Wszystkie puste pokoje" - Joshua Seftel, Conall Jones - NAGRODZONY
- "Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud" - Craig Renaud, Juan Arredondo
- "Children No More: Were and Are Gone" - Hilla Medalia, Sheila Nevins
- "The Devil Is Busy" - Christalyn Hampton, Geeta Gandbhir
- "Perfectly a Strangeness" - Alison McAlpine
Najlepszy casting
- "Hamnet" - Nina Gold
- "Wielki Marty" - Jennifer Venditti
- "Grzesznicy" - Francine Maisler
- "Tajny agent" - Gabriel Domingues
- "Jedna bitwa po drugiej" - Cassandra Kulukundis - NAGRODZONA
Najlepsza muzyka do filmu
- Ludwig Göransson "Grzesznicy" - NAGRODZONY
- Jonny Greenwood "Jedna bitwa po drugiej"
- Max Richter "Hamnet"
- Alexandre Desplat "Frankenstein"
- Jerskin Fendrix "Bugonia"
Najlepsza piosenka
- "Dear Me" z filmu "Diane Warren: Relentless" - muzyka i słowa: Diane Warren
- "Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów" - muzyka i słowa: EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon, Teddy Park - NAGRODZONA
- "I Lied To You" z filmu "Grzesznicy" - muzyka i słowa: Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
- "Sweet Dreams Of Joy" z filmu "Viva Verdi!" - muzyka i słowa: Nicholas Pike
- "Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach" - muzyka: Nick Cave, Bryce Dessner; słowa: Nick Cave
Najlepszy dźwięk
- "F1: Film" - Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta - NAGRODZONY
- "Frankenstein" - Greg Chapman, Nathan Robitaille, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoern
- "Jedna bitwa po drugiej" - José Antonio García, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor
- "Grzesznicy" - Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker
- "Sirat" - Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas
Najlepsze zdjęcia
- Dan Laustsen "Frankenstein"
- Darius Khondji "Wielki Marty"
- Michael Bauman "Jedna bitwa po drugiej"
- Autumn Durald Arkapaw "Grzesznicy" - NAGRODZONA
- Adolpho Veloso "Sny o pociągach"
Najlepszy montaż
- Stephen Mirrione "F1: Film"
- Ronald Bronstein, Josh Safdie "Wielki Marty"
- Andy Jurgensen "Jedna bitwa po drugiej" - NAGRODZONY
- Michael P. Shawver "Grzesznicy"
- Olivier Bugge Coutté "Wartość sentymentalna"
Najlepsza scenografia
- "Frankenstein" - Tamara Deverell, Shane Vieau - NAGRODZENI
- "Hamnet" - Fiona Crombie, Alice Felton
- "Wielki Marty" - Jack Fisk, Adam Willis
- "Jedna bitwa po drugiej" - Florencia Martin, Anthony Carlino
- "Grzesznicy" - Hannah Beachler, Monique Champagne
Najlepsza charakteryzacja
- "Frankenstein" - Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey - NAGRODZENI
- "Kokuho" - Kyoko Toyokawa, Naomi Hibino, Tadashi Nishimatsu
- "Grzesznicy" - Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry
- "Smashing Machine" - Kazu Hiro, Glen Griffin, Bjoern Rehbein
- "Brzydka siostra" - Thomas Foldberg, Anne Cathrine Sauerberg
Najlepsze kostiumy
- "Avatar: Ogień i popiół" - Deborah L. Scott
- "Hamnet" - Malgosia Turzanska
- "Frankenstein" - Kate Hawley - NAGRODZONA
- "Grzesznicy" - Ruth E. Carter
- "Wielki Marty" - Miyako Bellizzi
Najlepsze efekty wizualne
- "Avatar: Ogień i popiół" - Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett - NAGRODZENI
- "F1: Film" - Ryan Tudhope, Nicolas Chevallier, Robert Harrington, Keith Dawson
- "Jurassic World: Odrodzenie" - David Vickery, Stephen Aplin, Charmaine Chan, Neil Corbould
- "Zaginiony autokar" - Charlie Noble, David Zaretti, Russell Bowen, Brandon K. McLaughlin
- "Grzesznicy" - Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean
Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona / am
