Oscary 2026 według nowych zasad

97. ceremonia Oscarów (wideo archiwalne) Źródło: Reuters

Nowa kategoria, reorganizacja głosowań i stanowisko wobec wykorzystywania sztucznej inteligencji - to tylko niektóre zmiany regulaminowe wprowadzone przez amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej. Akademia zdecydowała się również przeciwdziałać nieuczciwym kampaniom oscarowym.

Kluczowe fakty: Akademia Filmowa wprowadza nowe zasady w poszczególnych kategoriach oscarowych.

Zmiany dotyczą 98. edycji Oscarów, czyli wyłaniania nominowanych i nagrodzonych, których poznamy na początku 2026 roku.

Akademia przyjęła stanowisko w kwestii wykorzystywania sztucznej inteligencji w filmie.

Poznaliśmy szczegółowy kalendarz wyłaniania nominowanych do Oscarów 2026.

Rada Gubernatorów Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej przyjęła regulamin przyznawania Oscarów 2026 wraz z zaproponowanymi wcześniej zmianami. Zaktualizowana wersja oscarowych regulacji nie jest niczym zaskakującym. Władze Akademii Filmowej co roku publikują szczegółowe zasady, opisujące to, jakie filmy mogą się kwalifikować do nagród oraz sprecyzowany kalendarz poszczególnej edycji.

Najważniejszą zmianą proceduralną jest uzależnienie możliwości udziału w finałowym głosowaniu od obejrzenia wszystkich filmów nominowanych w każdej kategorii. W poniedziałkowym komunikacie Akademii nie zostało wyjaśnione to, w jaki sposób AMPAS zamierza sprawdzać spełnienie tego obowiązku.

Kolejna ważna zmiana dotyczy treści ostatecznej karty do głosowania. Otóż w dotychczasowych kartach do głosowania, w którym wyłaniani byli zwycięzcy, w niektórych kategoriach podawane były jedynie tytuły nominowanych filmów. Od tej pory we wszystkich kategoriach wymienione zostaną wszystkie nominowane osoby.

W poniedziałkowym komunikacie Akademia poinformowała, że zostały opracowane szczegółowe zasady wyłaniania nominowanych w nowej kategorii, jaka zadebiutuje w ramach Oscarów 2026 - najlepsza obsada - która ma doceniać reżyserów i reżyserki castingu.

Akademia przyjęła również stanowisko w kwestii wykorzystywania technologii sztucznej inteligencji w filmach, które spełniają wszystkie warunki kwalifikacyjne. W komunikacie zacytowana została rekomendacja komisji nauki i technologii AMPAS.

"Odnosząc się do sztucznej inteligencji oraz innych narzędzi cyfrowych wykorzystanych przy tworzeniu filmu, te narzędzia ani nie pomagają, ani nie stanowią przeszkody w zdobyciu nominacji. Akademia i każda jej branża przy wyborze nagrodzonego filmu będzie oceniać osiągnięcia, biorąc pod uwagę to, w jakim stopniu człowiek był w centrum procesu kreatywnego" - czytamy w informacji Akademii.

Zmiany w głosowaniach

Zmieniono proces nominowania filmów w kategoriach najlepszy krótkometrażowy film animowany oraz najlepsze zdjęcia. W przypadku najlepszych krótkich animacji prawo wyboru listy nominowanych rozszerzono na wszystkich członków Akademii z prawem głosu. Dotychczas po ogłoszeniu krótkiej listy 15 tytułów animacji krótkometrażowych, listę nominowanych wyłaniano na podstawie głosowania członków branży twórców filmów animowanych. W myśl nowych zasad w głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy, którzy spełnią obowiązek obejrzenia wszystkich - maksymalnie 15 tytułów - które wymienione zostaną na krótkiej liście.

Wprowadzono dodatkową rundę głosowania w kategorii najlepsze zdjęcia, która wyłoni krótką listę autorów i autorki zdjęć filmowych z szansą na nominację. Akademia wyjaśniła, że krótka lista obejmować będzie od 10 do 20 nazwisk twórców zdjęć filmowych.

Zaktualizowane zostały również regulacje dotyczące kategorii najlepszy film międzynarodowy. Akademia zwróciła uwagę, że w tym przypadku chodziło o to, aby włączyć filmy stworzone przez osoby, które posiadają status uchodźcy bądź azyl w państwie/terytorium zależnym, zgłaszającym dany film.

Ważna zmiana pojawiła się również w regulacjach związanych z kampaniami promocyjnymi poprzedzającymi okres przed nominacjami oraz ten przed ostatecznym głosowaniem.

Przestroga przed nieuczciwymi kampaniami oscarowymi

"Komunikacja publiczna (w tym wszelkie wpisy w portalach społecznościowych, reposty, udostępnienia i komentarze) nie może deprecjonować technik użytych w filmie ani jego tematu. Każdy członek Akademii, firma produkująca filmy lub jakakolwiek osoba związana z filmem kwalifikującym się (do nominacji i nagrody - red.), która dopuści się tego typu naruszenia, będzie podlegać karze" - poinformowała Akademia.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Wszystkie oblicza "Emilii Perez". I jedno pytanie: czy ma jeszcze szanse na Oscara?

Najważniejsze terminy w oscarowym kalendarzu:

8-12 grudnia 2025 r. - wstępne głosowanie w kategoriach, w których ogłaszane są krótkie listy;

16 grudnia 2025 r. - ogłoszenie krótkich list;

12-16 stycznia 2026 r. - głosowanie wyłaniające listę nominowanych;

22 stycznia 2026 r. - ogłoszenie listy nominowanych;

26 lutego - 5 marca 2026 r. - ostateczne głosowanie wyłaniające nagrodzonych;

15 marca 2026 r. - 98. gala wręczenia Oscarów.