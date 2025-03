Małgorzata Karpiuk o pracy kostiumografki i o tym, jak została członkinią Amerykańskiej Akademii Filmowej

Małgorzata Karpiuk o pracy kostiumografki i członkostwie w Amerykańskiej Akademii Filmowej

Odpowiadając na pytanie o konkretne elementy jej pracy kostiumografka wyjaśniła, że czasem do jej obowiązków należy znajdywanie ubrań w wypożyczalniach, second handach i strychach znajomych czy innych "dziwnych miejscach". Czasem zaś jest ona odpowiedzialna za zaprojektowanie, we współpracy z innymi osobami, całych kreacji bądź przerobienie niektórych elementów strojów. Jako osoby, na współpracy z którymi najwięcej czasu spędza, Karpiuk wymieniła reżysera i producenta filmu oraz w dalszej kolejności aktorów.

Zapytana o to, w jaki sposób dostała się do Amerykańskiej Akademii Filmowej, Karpiuk zdradziła, że potrzebne jest do tego doświadczenie przy co najmniej dwóch filmach nominowanych do Oscara. - Miałam to ogromne szczęście w moim życiu, że pracowałam przy takich filmach i dostałam to zaproszenie, przyjęłam je. Bardzo się cieszę z tego małego wyróżnienia - dodała kostiumografka. Obrazami, o których wspomniała były"Aida" w reżyserii Jasmili Žbanić i "Strefa interesów" Jonathana Glazera.