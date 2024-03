"Rozkazywała ekranowi każdym ruchem i gestem"

Jakiego kalibru kreacją jest rola Mollie Burkhart w "Czasie krwawego księżyca" najlepiej świadczy to, że Gladstone zdołała zepchnąć na dalszy plan partnerujących jej gigantów kina - Roberta De Niro i Leonardo DiCaprio. A obaj gwiazdorzy i tym razem stanęli na wysokości zadania. Tymczasem o Gladstone jako pewnej kandydatce do Oscara pisze się od dnia premiery filmu Scorsesego, czyli od ubiegłorocznego festiwalu w Cannes.

W rozmowie z "Variety" Scorsese opowiadał: - Zobaczyłem Lily w "Kobiecym świecie" i nie mogłem oderwać od niej wzroku. Postać grana przez nią była cicha, mówiła niewiele, ale wręcz rozkazywała ekranowi swoją obecnością, każdym ruchem i gestem. Niewielu aktorów potrafi tak zatrzymać widzów przed ekranem, a to idealnie pasowało do mojej filmowej Mollie.

Dla Gladstone nie mniej fascynujący od pracy z legendarnym reżyserem był fakt, że film opowiadający o zbrodniach na członkach plemienia Osagów w Oklahomie powstał we współpracy z ich przodkami. Sam Scorsese nazywa zresztą rdzennych Amerykanów współtwórcami obrazu. Choć historia opowiadana jest z punktu widzenia męża Mollie, Ernesta Burkharta (DiCaprio), reżyser odchodzi od literackiego pierwowzoru Davida Granna i czyni Mollie - w oryginale postać z dalszego planu - jedną z głównych bohaterek. Ernest, który poślubia ją dla majątku Osagów, z czasem się w niej zakochuje. Nie zmienia to jednak podstawowego celu tego związku - przejęcia przypadającego żonie spadku. I choć głównym sprawcą całego zła pozostaje jego wuj (De Niro), miłość, jaką Mollie darzy męża, okazuje się wyjątkowo toksyczna (w tym przypadku dosłownie).

Spokrewniona z brytyjskim premierem, prawnuczka wodza Kainai

Lily Gladstone pochodzi z plemienia Black Foot (Czarnych Stóp) i do jedenastego roku życia wychowywała się w rezerwacie w Browning, który ukształtował jej kodeks etyczny i potrzebę życia we wspólnocie. Urodziła się w 1986 roku w Kalispell w stanie Montana. Choć ze strony matki jest daleką kuzynką byłego premiera Wielkiej Brytanii z końca XIX w Williama Gladstone’a, w jej żyłach płynie krew rdzennego plemienia Ameryki. Ojciec Lily wywodzi się właśnie z plemienia Czarnych Stóp, a jej prapradziadkiem był wódz narodu Kainai.

Gladstone przyznaje, że dla młodej dziewczyny życie w tej konserwatywnej społeczności nie należało do łatwych. Z czasem niechęć do wszelkich przejawów nowoczesności w rezerwacie sprawiła, że rodzice Lily opuścili go i przenieśli się do Seattle. Nigdy jednak nie straciła bliskich kontaktów z krewnymi i przyjaciółmi z plemienia Czarnych Stóp. Podkreśla, że dzięki nim ma silne poczucie kulturowej ciągłości.