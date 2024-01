"Kena nie ma bez Barbie". Ryan Gosling skomentował nominacje do Oscarów

czytaj dalej

Jestem wstrząśnięty tym, co usłyszałem. Co wszyscy usłyszeli. To naprawdę wstrząsające wystąpienie głowy państwa - tak komentował oświadczenie prezydenta Andrzeja Dudy sędzia Piotr Gąciarek. We wtorek prezydent poinformował, że postanowienie ułaskawieniowe w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika "zostało wydane". Andrzej Duda zaapelował też o natychmiastowe zwolnienie ich z zakładów karnych. Politycy PiS opuścili je tuż po godzinie 21.