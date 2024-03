czytaj dalej

- Nie ma wielu aktorów, którzy mogą zmienić się w kogoś innego na trzy bite godziny - mówi o kreacji Cilliana Murphy'ego w "Oppenheimerze" Christopher Nolan. - Postawiłem mu wymagania, którym niewielu artystów mogłoby sprostać. A on zaskakiwał mnie na planie dzień w dzień. A gdy weszliśmy do montażowni, by złożyć ten występ w całość, zobaczyłem w nim samą prawdę - dodaje. W tym roku nie było nikogo, kto mógł Murphy'emu odebrać statuetkę Oscara.