Jeśli zaś idzie o mężczyzn, mimo obserwowanych w ostatnich sezonach szaleństw kolorystycznych, "w tym roku (na Oscarach) wszystko się uspokoiło" - ocenił na antenie TVN24 Tomasz Ossoliński. - Bardzo cieszy mnie to, że to stare Hollywood, ta elegancja nadal są (obecne) na czerwonym dywanie - dodał projektant. Zwrócił on jednak uwagę na najgłośniejszy wyjątek od dominujących na gali klasycznych strojów męskich, tj. na różowy garnitur, założony przez Ryana Goslinga podczas wykonu piosenki "I'm just Ken".