Oscary 2024. Współproducentka "Strefy interesów" o sukcesie filmu

Zapytana o to, jak wyglądały jej rozmowy podczas oscarowej nocy z resztą ekipy, Puszczyńska przyznała, że "był to jeden wielki chaos". - Wszyscy się przekrzykiwali ze szczęścia. Nie była to żadna konstruktywna rozmowa. Ale było bardzo miło, bardzo przyjemnie – opowiedziała. Jednocześnie podkreśliła, że mimo spełnienia sama nie zamierza "osiadać na laurach". - Mam dalsze pomysły. Będę robić, mam nadzieję, kolejne filmy i zobaczymy co się wydarzy – zaznaczyła.

Puszczyńska: "Wolelibyśmy, żeby nasz film nie był tak aktualny"

Pozostając w temacie przemówień wygłoszonych podczas 96. ceremonii wręczenia Oscarów, Puszczyńska nawiązała również do słów wypowiedzianych przez Mścisława Czernowa. Jego film "20 dni w Mariupolu" wygrał w kategorii najlepszy film dokumentalny. - Mogłabym powiedzieć to samo. (...) Wolelibyśmy, żeby nasz film nie był tak aktualny. Wolelibyśmy, żeby odnosił się tylko do wydarzeń historycznych, które były, minęły i o których nie wolno nam zapomnieć, ale które się już nie powtórzą. A, niestety, tak się nie dzieje. Nasz film bardzo odnosi się do czasów współczesnych, do tego, co się dzieje, do tych wszystkich napięć - stwierdziła.