Trump krytykuje prowadzącego galę Oscarów

"Czy Oscary miały KIEDYKOLWIEK GORSZEGO PROWADZĄCEGO niż Jimmy Kimmel?" - pytał na swojej platformie Truth Social były prezydent USA Donald Trump. A Kimmel postanowił odczytać to ze sceny Dolby Theatre. - Bla, bla, bla. Uczyń Amerykę znów wielką - Kimmel nawiązał do najsłynniejszego hasła Trumpa. I zapytał publiczność: - Zobaczmy czy zgadniecie, który z byłych prezydentów właśnie to opublikował? Ktoś wie? Dziękuję prezydencie Trump. A następnie odparował: - Dziękuję, że pan to ogląda. Jestem zaskoczony... Czy to już koniec pana więzienia? Riposta Kimmela wywołała żywiołową reakcję w Dolby Theatre w Los Angeles. Słynna sala przy Hollywood Boulevard może pomieścić blisko 3400 osób.