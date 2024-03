Al Pacino o ogłoszeniu zwycięzcy ze sceny na gali rozdania Oscarów

83-letni aktor wydał oświadczenie, w którym wytłumaczył, dlaczego nie wymienił nominowanych filmów. "Wygląda na to, że są pewne kontrowersje dotyczące tego, że nie wymieniłem wczoraj wieczorem tytułów wszystkich filmów przed ogłoszeniem nagrody za najlepszy film. Chcę więc wyjaśnić, że nie było moim zamiarem pominięcie ich, to raczej była decyzja producentów, aby nie wspominać ich ponownie, ponieważ były one już wcześniej indywidualnie wyróżniane podczas gali" - możemy przeczytać treść oświadczenia na stronie portalu ABC News. "Byłem zaszczycony, że mogłem wziąć udział w ceremonii i zdecydowałem się wręczyć nagrodę w sposób, w jaki sobie tego życzono" - podkreslił.

W oświadczeniu Al Pacino stwierdził również, że sama nominacja do Oscara to bardzo duże wyróżnienie. "Zdaję sobie sprawę, że bycie nominowanym to kamień milowy i brak pełnego uznania jest obraźliwy i bolesny. Mówię to jako osoba, która jest głęboko związana z filmowcami, aktorami i producentami, więc bardzo współczuję tym, którzy zostali zlekceważeni przez to niedopatrzenie i dlatego uznałem za konieczne wydanie tego oświadczenia".