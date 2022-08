Oscary 2023. "IO" Jerzego Skolimowskiego polskim kandydatem w kategorii najlepszy film międzynarodowy

"IO" Jerzego Skolimowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara 2023 w kategorii najlepszy film międzynarodowy - zdecydowała we wtorek komisja oscarowa pod przewodnictwem producentki filmowej Ewy Puszczyńskiej.

Polski kandydat do Oscara 2023 w kategorii najlepszy film międzynarodowy wybrany, a jest nim najnowszy tytuł Jerzego Skolimowskiego "IO". O tym, że to dramat w reżyserii legendarnego filmowca otrzymał rekomendację polskiej komisji oscarowej, poinformowano podczas wtorkowej konferencji prasowej w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej.

Podobnie jak w ubiegłym roku, przewodniczącą komisji była producentka filmowa Ewa Puszczyńska, współtwórczyni sukcesu "Idy" i "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego. Wspólnie z nią decyzję podjęli: dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski, laureat Oscara Jan A. P. Kaczmarek, nominowany do Oscara autor zdjęć Sean Bobbitt (m.in. "Judas and the Black Messiah”), Tadeusz Łysiak - autor nominowanej do Oscara krótkometrażowej "Sukienki", producent i dystrybutor filmowy Mariusz Łukomski oraz Kamila Morgisz - kierowniczka Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych PISF. Jak poinformował PISF, skład komisji zaproponowany przez Śmigulskiego, został zaakceptowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Oscary 2023. "IO" Jerzego Skolimowskiego - o czym jest film?

"IO" jest opowieścią o współczesnym świecie, widzianym z perspektywy tytułowego bohatera, którym jest osioł. Twórcy udało się nawiązać do jedynego filmu, na którym uronił łzę - jak sam kiedyś wyznał - czyli innej "oślej historii": "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 roku. Jednak te dwa filmy łączą w zasadzie tylko dwa elementy: osioł oraz jego relacja z pierwszą opiekunką. W przypadku filmu z 1966 roku to Maria, w "IO" - Kasandra (w tej roli szalenie utalentowana Sandra Drzymalska). Polski twórca jest zbyt wytrawnym artystą, by bezpośrednio odwoływać się do obrazu sprzed prawie sześciu dekad czy silić się na filmową rywalizację z klasyczną już "oślą opowieścią". Można odnieść wrażenie, że Skolimowski chciał oddać hołd filmowi Bressona i przypomnieć go współczesnej publiczności.