Przebój z Indii okazał się lepszy od hitów Lady Gagi i Rihanny. Piosenka z filmu "RRR" nagrodzona Oscarem

W kategorii najlepsza piosenka nominowane były m.in. "Hold My Hand" Lady Gagi i "Lift Me Up" Rihanny. Statuetki nie zdobyła jednak żadna z amerykańskich gwiazd, a duet M.M. Keeravani i Chandrabose, twórcy "Naatu Naatu" - motywu muzycznego indyjskiego filmu "RRR". Jest to pierwsza piosenka pochodząca z indyjskiego filmu, która została wyróżniona przez Akademię Filmową.