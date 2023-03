Oscary 2023. Lista zwycięzców - kto otrzymał statuetkę?

czytaj dalej

W Stambule, jednej z największych na świecie metropolii, mieszka ponad 15 milionów ludzi. Burmistrz miasta szacuje, że jeśli doszłoby do trzęsienia ziemi na tym obszarze, nawet 90 tysiącom budynków grozi zupełne zniszczenie. W dodatku w mieście jest ponad 300 tysięcy budynków niespełniających standardów bezpieczeństwa, które mimo wszystko mają zgodę na dalsze wykorzystywanie. Wśród najbardziej narażonych budowli znajduje się wiele miejsc pracy i domów mieszkalnych. Jak ograniczyć, na ile to możliwe, potencjalne niebezpieczeństwo? BBC pisze, że "trwa wyścig, by przygotować miasto" na wypadek trzęsienia ziemi.