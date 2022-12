Oscary 2023. "IO" Jerzego Skolimowskiego na "krótkiej liście" do nominacji

"IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego znalazł się wśród 15 tytułów mających szanse na nominacje do Oscarów 2023. Amerykańska Akademia Filmowa opublikowała w środę tak zwane krótkie listy tytułów, które mogą walczyć wkrótce o nagrody. "IO" to polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Oscarowy wyścig nabiera tempa. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (znana również jako Amerykańska Akademia Filmowa) opublikowała listy tytułów filmów, spośród których wskazane zostaną te, nominowane do Oscarów 2023.

W środowym komunikacie znalazły się krótkie listy w 10 kategoriach, między innymi: najlepszy film międzynarodowy, najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny oraz najlepsza piosenka.

Oscary 2023. "IO" Jerzego Skolimowskiego na "krótkiej liście"

Wśród piętnastu kandydatów do Oscara 2023 w kategorii najlepszy film międzynarodowy znalazł się polski kandydat "IO" jerzego Skolimowskiego, który doceniony został między innymi "IO" otrzymało Nagrodę Jury Konkursu Głównego Festiwalu Filmowego w Cannes.

Skolimowski wspólnie z Ewą Piaskowską - współscenarzystką i współproducentką tytułu - wykazali się ogromną odwagą artystyczną, tworząc narrację, która nie jest ani zbiorem luźnych nowel, ani nie jest tradycyjną, linearną opowieścią. Kolejne "przystanki" IO to zarazem kolejne wydarzenia, które osioł obserwuje bądź w których uczestniczy. Całość łączą długie ujęcia, znane z dokumentów przyrodniczych oraz teledyskowe wręcz, surrealistyczne impresje, w których twórcy filmu próbują zrozumieć emocje osła. Skolimowski - podobnie jak w wielu swoich filmach - bez zbędnego sentymentalizmu, po mistrzowsku żongluje realizmem magicznym, surrealizmem, niezwykle trafnym symbolizmem i reportażowym zacięciem. To wszystko przywodzi na myśl malarstwo flamandzkich mistrzów z XV i XVI wieku. Przez lekko zamglone, załzawione oczy IO obserwujemy rzeczywistość ludzi, wypełnioną agresją, brutalnością, bezkarnością wobec tego, jak przedmiotowo i bezrefleksyjnie maltretują, wyzyskują inne zwierzęta i otaczające ich bogactwa natury. W tym wszystkim nie ma moralizatorstwa czy oskarżycielskiego tonu. Skolimowski momentami sarkastycznie wręcz przypomina widzom, że ludzie bywają czasem głupsi od osła - zwierzęcia, kojarzonego przecież z uporem, lenistwem, głupotą. Tu Skolimowski wykorzystał figurę osła, która w kulturze zachodniej łączona jest z pokorą, pokojem, pracowitością i ufnością.

Sandra Drzymalska w "IO" Jerzego Skolimowskiego Gutek Film

Poza "IO", o nominacje walczyć będą: "Argentyna, 1985" (Argentyna), "W gorsecie" (Austria), "Bliżej" (Belgia), "Return to Seoul" (Kambodża), "Saint Omer" (Francja), "Holy Spider" (Dania), "Na Zachodzie bez zmian" (Niemcy), "Last Film Show" (Indie), "The Quiet Girl" (Irlandia), "Bardo, fałszywa kronika garści prawd" (Meksyk), "Joyland" (Pakistan), "Turkusowa suknia" (Maroko), "Decision to Leave" (Korea Południowa) oraz "Cairo Conspiracy" (Szwecja).

Jak informuje Akademia Filmowa, tej kategorii wszyscy członkowie Akademii zostali zaproszeni do udziału w głosowaniu. Warunkiem oddania głosu jest spełnienie obowiązku obejrzenia wszystkich 15 filmów z listy.

Jubileuszowa 95. gala wręczenia Oscarów odbędzie się 12 marca 2023 roku. Nominacje natomiast ogłoszone zostaną 24 stycznia.

Oscary 2023. Krótkie listy tytułów i twórców z szansą na nominacje (wybrane kategorie)

Oscary 2023 - najlepszy pełnonmetrażowy film dokumentalny

"All That Breathes" "All the Beauty and the Bloodshed" "Bad Axe" "Children of the Mist" "Descendant" "Fire of Love" "Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song" "Hidden Letters" "A House Made of Splinters" "The Janes" "Last Flight Home" "Moonage Daydream" "Navalny" "Retrograde" "The Territory"

Zwiastun filmu "Top Gun: Maverick" Paramount Pictures

Oscary 2023 - najlepsza piosenka

"Time" z filmu "Amsterdam" "Nothing Is Lost (You Give Me Strength)" z filmu "Avatar: Istota wody" "Lift Me Up" z filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" "This Is A Life" z filmu "Wszystko wszędzie naraz" "Ciao Papa" z filmu "Pinocchio" "Til You’re Home" z filmu "A Man Calles Otto" "Naatu Naatu" z filmu "RRR" "My Mind & Me" z filmu "Selena Gomez: My Mind & Me" "Good Afternoon" z filmu "Spirited" "Applause" z filmu "Tell It like a Woman" "Stand Up" z filmu "Till" "Hold My Hand" z filmu "Top Gun: Maverick" "Dust & Ash" z filmu "The Voice of Dust and Ash" "Carolina" z filmu "Gdzie śpiewają raki" "New Body Rhumba" z filmu "Biały szum"

"Wszystko wszędzie naraz" reż. Dan Kwan, Daniel Scheinert Best Film

Oscary 2023 - najlepszy film międzynarodowy

"Argentyna, 1985" (Argentyna) "W gorsecie" (Austria) "Bliżej" (Belgia) "Return to Seoul" (Kambodża) "Saint Omer" (Francja) "Holy Spider" (Dania) "Na Zachodzie bez zmian" (Niemcy) "Last Film Show" (Indie) "The Quiet Girl" (Irlandia) "Bardo, fałszywa kronika garści prawd" (Meksyk) "IO" (Polska) "Joyland" (Pakistan) "Turkusowa suknia" (Maroko) "Decision to Leave" (Korea Południowa) "Cairo Conspiracy" (Szwecja)

