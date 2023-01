Hugh Jackman "błaga" Akademię Filmową, by Ryan Reynolds nie dostał Oscara. Podaje powód

Hugh Jackman zwrócił się do Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej z prośbą o nieprzyznawanie nominacji do Oscara zaśpiewanej przez Ryana Reynoldsa piosence. Wideo z apelem aktor zamieścił w swoich social mediach. "Błagam z całego serca" - napisał. Reynolds jeszcze tego samego dnia odpowiedział.

- Cześć wszystkim. Mamy 2023 rok i naprawdę chciałem podzielić się pozytywnym przesłaniem na początku roku, ale ostatnie wydarzenia sprawiły, że jest to niemożliwe - przekazał na samym początku nagrania Jackman. Jak wyjaśnił w dalszej części wideo, "ostatnie wydarzenia" należy rozumieć jako umieszczenie piosenki "Good Afternoon", zaśpiewanej przez Ryana Reynoldsa w komedii muzycznej "Spirited" (Świąteczny duch), na skróconej liście kandydatów do tegorocznych Oscarów w kategorii najlepsza piosenka.

Hugh Jackman: piosenka "Good Afternoon" jest genialna

- Nie zrozumcie mnie źle, uwielbiam "Spirited". To świetny film. Oglądając go z rodziną, świetnie spędziliśmy czas (...), a piosenka "Good Afternoon" jest absolutnie genialna - zaznaczył w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu Jackman. - Jednakże właśnie usłyszałem, że Akademia umieściła "Good Afternoon" na skróconej liście kandydatów (do Oscarów 2023 - red.) w kategorii najlepsza piosenka. Nominacja Ryana Reynoldsa (...) sprawiłaby, że kolejny rok mojego życia byłby nie do zniesienia - kontynuował aktor.