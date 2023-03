Oscary 2023. Hugh Grant zaskakuje przed galą. "Najgorszy oscarowy wywiad w historii"?

Hugh Grant i "najgorszy wywiad oscarowy w historii"?

Jednak więcej komentarzy zebrał występ Hugh Granta na czerwonym, a właściwie w tym roku szampańskim w kolorze dywanie. Zaczepiła go tam modelka Ashley Graham, prowadząca wywiady przedoscarowe dla amerykańskiej telewizji. Wywiad cytuje brytyjski "The Guardian". Modelka zapytała aktora, co najbardziej lubi w oscarowej gali. Po krępującej pauzie aktor odparł: - To fascynujące... Cała ludzkość jest tutaj... to Vanity Fair. Choć prowadząca podchwyciła to jako nawiązanie do imprezy organizowanej w związku z Oscarami przez magazyn "Vanity Fair", wydaje się że Grant nawiązywał raczej do tytułu książki "Targowisko próżności" ("Vanity Fair"). Ale to był dopiero początek.