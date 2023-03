Drzymalska i Kościukiewicz o braku Oscara dla "IO. "Zadziałała machina promocyjna"

"IO" Jerzego Skolimowskiego, które było kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny, przegrało z głównym faworytem - amerykańsko-niemieckim "Na Zachodzie bez zmian". - Zadziałała ta ogromna machina promocyjna, która stała za naszymi konkurentami - powiedział Marcinowi Wronie z "Faktów" TVN aktor Mateusz Kościukiewicz. Jego koleżanka z planu "IO", Sandra Drzymalska, podkreśliła za to, że już sama nominacja "to coś bardzo dużego".

- Nie ma we mnie niedosytu. Jest to nadal ogromna rzecz, że mogę być tu i tego wszystkiego doświadczać, wraz z Jerzym i całą ekipą. Powinniśmy przestać skupiać się na tym, że mogliśmy osiągnąć coś więcej, bo przecież już sama nominacja to jest bardzo dużo. Powinniśmy cieszyć się z tego momentu i że reprezentujemy naszą kinematografię – podkreśliła aktorka Sandra Drzymalska. Dodała, że była "zafascynowana" tym, co działo się na gali wręczenia Oscarów. – Przedsięwzięcie to było pięknie zaaranżowane pod względem artystycznym – wyjaśniła.