Oscary 2023. 95. ceremonia wręczenia Nagród Akademii Filmowej. "IO" Jerzego Skolimowskiego z nominacją. Relacja na żywo

Dobry wieczór! Rozpoczynamy naszą relację z 95. ceremonii wręczenia Oscarów. Przez ponad trzy godziny będziemy śledzić to, co dzieje się w Dolby Theatre w Hollywood.

Mocno kibiujemy polskiemu kandydatowi - filmowi "IO" Jerzego Skolimowskiego , który zdobył 13. nominację dla polskiej kinematografii w kategorii najlepszy film międzynarodowego. Co ciekawe, w 1967 roku film Skolimowskiego "Start" był kandydatem belgijskim.

Do rozpoczecia zostało tylko 10 minut.

Kimmel: są tu ludzie od filmu "Babilon"? To wiecie jak łatwo stracić 100 milionów dolarów.

Oscary 2023. "IO" Jerzego Skolimowskiego z nominacją dla Polski

W kategorii najlepszy film międzynarodowy nominację - zgodnie z przewidywaniami - otrzymał polski kandydat "IO" Jerzego Skolimowskiego. To pierwsza nominacja dla filmu w reżyserii legendarnego twórcy. Jednocześnie "IO" jest trzynastym polskim kandydatem, który nominację zdobył, a "Ida" Pawła Pawlikowskiego jest pierwszym polskim zwycięzcą w tej kategorii. Warto przypomnieć, że w 1985 roku nominowano film "Gorzkie żniwa" Agnieszki Holland , który był kandydatem Republiki Federalnej Niemiec.

Zwyczajowo statuetkę odbiera reżyserka, reżyser bądź reżyserzy nagrodzonego filmu w tej kategorii, jednak oficjalnie jest to wyróżnienie całej kinematografii danego państwa.

Wszyscy nominowani polscy kandydaci do Oscara: 1963 - "Nóż w wodzie" Roman Polański 1966 - "Faraon" Jerzy Kawalerowicz 1974 - "Potop" Jerzy Hoffman 1975 - "Ziemia obiecana" Andrzej Wajda 1976 - "Noce i dnie" Jerzy Antczak 1979 - "Panny z Wilka" Andrzej Wajda 1981 - "Człowiek z żelaza" Andrzej Wajda 2007 - "Katyń" Andrzej Wajda 2011 - "W ciemności" Agnieszka Holland 2014 - "Ida" Paweł Pawlikowski (zwycięzca) 2018 - "Zimna wojna" Paweł Pawlikowski 2019 - "Boże Ciało" Jan Komasa 2023 - "IO" Jerzy Skolimowski

Oscary 2023. Jimmy Kimmel gospodarzem po raz trzeci

Gospodarzem tegorocznej gali jest Jimmy Kimmel. Komik, aktor i amerykański gwiazdor telewizji w tej roli debiutował w 2017 roku, podczas 89. ceremonii rozdania Oscarów. To podczas tego wieczoru doszło do historycznej pomyłki w trakcie ogłaszania zwycięzcy w kategorii najlepszy film. Faye Dunaway i Warren Beatty - zaproszeni do odczytania laureata w tej kategorii w związku z 50. rocznicą premiery "Bonnie i Clyde" - otrzymali złą kopertę i poinformowali, że "La La Land" zdobywa Oscara. Po kilku minutach okazało się, że nagroda powinna trafić w ręce producentów filmu "Moonlight". Kimmel ponownie prowadził oscarowy wieczór w 2018 roku.