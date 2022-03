Will Smith uderzył Chrisa Rocka w trakcie ceremonii oscarowej. Zareagował na żart o fryzurze żony, Jady Pinkett Smith

Do zdarzenia doszło w czasie ogłaszania decyzji o Oscarze w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, w której ostatecznie zwyciężył "Summer of Soul". Wręczający statuetkę amerykański komik, prezenter i reżyser Chris Rock żartował z nominowanych. Zwrócił się między innymi do Jady Pinkett Smith. - Jada, kocham cię. "G.I. Jane II", nie mogę się doczekać, kiedy to zobaczę - powiedział. Nawiązał do filmu z z 1997 roku, w którym Demi Moore wystąpiła z ogoloną głową.

Will Smith przeprosił Akademię, ale nie Chrisa Rocka

Gdy Will Smith usłyszał słowa Rocka, wszedł na scenę i uderzył go otwartą dłonią. - Ojej, ojej, Will Smith właśnie wymierzył mi klapsa - zareagował Rock, a publiczność śmiała się, myśląc, że to skecz. Wtedy Smith krzyknął: "Przestań do k***y mówić o mojej żonie!" (w oryginale "Keep my wife's name out of your fu****g mouth"), na co Rock odparł "Zamierzam. To najwspanialsza noc w historii telewizji". Wtedy Smith powtórzył swoje zdanie głośniej i bardziej dobitnie.