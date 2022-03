Will Smith uderzył Chrisa Rocka na oscarowej gali. Grażyna Torbicka: zareagował spontanicznie i skradł show

Will Smith uderzył w twarz Chrisa Rocka podczas ceremonii rozdania Oscarów w nocy z niedzieli na poniedziałek. Była to reakcja na żarty komika z fryzury żony Smitha, Jady Pinkett Smith, która jest łysa. - Ona jest chora. To, że jest łysa, nie jest wynikiem jej pomysłu na to, jak chce wyglądać, tylko jest efektem choroby - mówiła w TVN24 dziennikarka Grażyna Torbicka.

Podczas ceremonii rozdania Oscarów w nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do incydentu, w który zaangażowani byli Chris Rock i Will Smith. "Will Smith uderzył w twarz otwartą dłonią prezentującego nominowanych do Oscara Chrisa Rocka, a następnie w wulgarnych słowach krzyczał na Rocka za żarty z wyglądu Jady Pinkett Smith" - pisze agencja Reutera. Rock żartował z fryzury Smith.

Will Smith uderzył Chrisa Rocka. Nagranie Reuters | A.M.P.A.S. ©2022

Do zdarzenia doszło w czasie ogłaszania decyzji o Oscarze w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny, w której zwyciężył "Summer of Soul". Wręczający statuetkę amerykański komik, prezenter i reżyser Chris Rock zwracał się w żartobliwym tonie do nominowanych. Powiedział do Jady Pinkett Smith: - Jada, kocham cię. "G.I. Jane II", nie mogę się doczekać, kiedy to zobaczę.

Nawiązał w ten sposób do filmu z 1997 roku, w którym Demi Moore wystąpiła z ogoloną głową.

Jada Pinkett Smith i Will Smith ETIENNE LAURENT/EPA/PAP

Torbicka: cała ta gala była bogata w dowcipy na granicy

Sytuację w TVN24 w poniedziałek komentowała Grażyna Torbicka, dziennikarka i prowadząca autorski program "Grażyna Torbicka zaprasza" w TVN Fabuła. Na pytanie, czy Chrisowi Rockowi "się należało", stwierdziła, że tak.

- Cała ta gala była bogata w takie żarty, dowcipy na granicy, moim zdaniem, a tutaj zwrócił się z tym żartem do żony Willa Smitha. Ona jest chora. To, że jest łysa, nie jest wynikiem jej pomysłu na to, jak chce wyglądać, tylko jest efektem choroby - wyjaśniła. Jada Pinkett Smith zmaga się od lat z łysieniem plackowatym.

Jada Pinkett Smith i Will Smith ETIENNE LAURENT/EPA/PAP

- Także Will Smith zareagował bardzo spontanicznie i skradł show, można powiedzieć, dlatego że wszyscy mówią w tej chwili wyłącznie o tym, a nie o całej gali i też nie o tym, na ile ona, na przykład mnie osobiście, rozczarowała z powodu tak niewielu akcentów pokazujących, że nie jest nam obojętne, nie jest też Amerykańskiej Akademii Filmowej, ludziom, którzy tworzą amerykańską kulturę filmową, to, co się dzieje w Ukrainie - dodała Torbicka.

