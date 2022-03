Will Smith uderzył Chrisa Rocka podczas ceremonii rozdania Oscarów. Czy komik pozwie aktora?

czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda spotkali się z Jego Świątobliwością Bartłomiejem I, arcybiskupem Konstantynopola - Nowego Rzymu i patriarchą ekumenicznym w Warszawie. Prezydent poruszył na nim między innymi temat wojny w Ukrainie. - Jakże wymowne jest to, że Jego Świątobliwość przyjął to nasze zaproszenie do Polski w tym tak trudnym czasie dla naszych sąsiadów - powiedział prezydent.