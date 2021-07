Przymiarki do Oscara. Lady Gaga, Kristen Stewart, Rachel Zegler wśród faworytek

Jak co roku w końcu lipca krytycy "Variety", jednego z najważniejszych filmowych magazynów za oceanem, przedstawiają swoje pierwsze oscarowe typy. I jak zawsze zaczynają od kategorii aktorskich. W tym roku, ich zdaniem, szczególnie obiecująco, zapowiada się walka o złotą statuetkę wśród pań w głównej roli. I - co od lat symptomatyczne - zwracają przede wszystkim uwagę na filmy biograficzne i kreacje portretujące prawdziwe postacie.

Lady Gaga w roli morderczyni

Ridley Scott, gdy obsadził Lady Gagę w roli pięknej Włoszki Patrizii Reggiani, oświadczył, że jest ona do niej wręcz stworzona. Nie miał jednak na myśli fizycznego podobieństwa (o to zadbano za sprawą świetnej charakteryzacji), lecz jej aktorski temperament.

Diana, jakiej nie znacie

"Spencer" w reżyserii Chilijczyka Pablo Larraína rozgrywa się w ciągu trzech dni 1991 roku w posiadłości Sandringham w Norfolk. To właśnie wtedy Diana dochodzi do wniosku, że musi rozwieść się z księciem Karolem, który - jak to odczuwała - od początku związku ją unieszczęśliwiał. To zarazem kronika ostatnich Świąt, które Diana spędziła w rodzinie królewskiej.

Steven Spielberg, klasyka i genialna debiutantka

Będzie rzeź?

Bez wątpienia na listę potencjalnych kandydatek do Oscara (byłby to już jej czwarty), trafi Frances McDormand, i to w jakiej roli! Mowa oczywiście o kreacji Lady Makbet w czarno-białym filmie męża aktorki, Joela Coena, "The Tragedy of Macbeth".