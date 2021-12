Oscary 2022. "Żeby nie było śladów" poza wyścigiem. Krótka lista filmów z szansą na nominacje

Oscary 2022 zostaną przyznane dopiero pod koniec marca przyszłego roku, ale we wtorek Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła między innymi tak zwaną krótką listę tytułów, które będą miały szansę na nominację w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Polski kandydat - "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego odpadł z wyścigu.

We wtorek Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej (znana również jako Amerykańska Akademia Filmowa) ogłosiła krótkie listy tytułów, które będą walczyć o nominacje w kilku kategoriach. "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego, który reprezentował Polskę w kategorii najlepszy film międzynarodowy, znalazł się poza krótką listą.

W tym roku Akademia przyjęła zgłoszenia z 92 krajów. Na krótkiej liście znalazło się dziesięć 15 tytułów: "Wielka wolność" (Austria), "Un monde" (Belgia), "Luanana: A Yak in the Classroom" (Bhutan), "Przeżyć" (Dania), "Przedział numer 6" (Finlandia), "Jestem twój" (Niemcy), "Lamb" (Islandia), "Bohater" (Iran), "To była ręka Boga" (Włochy), "Drive My Car" (Japonia), "Ul" (Kosowo), "Modlitwa o lepsze dni" (Meksyk), "Najgorszy człowiek świata" (Norwegia), "Plaza Catedral" (Panama) oraz "Szef roku" (Hiszpania).

Oscary 2022 - kiedy nominacje i wręczenie nagród?

Oscary 2022 wręczone zostaną 27 marca przyszłego roku w Los Angeles. 8 lutego poznamy listę nominowanych do Nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Oscary 2022. Krótkie listy tytułów i twórców z szansą na nominacje (wybrane kategorie)

Oscary 2022 - najlepszy pełnonmetrażowy film dokumentalny

"Chiński sen" "Attica" "Billie Eilish: Świat lekko zamglony" "Faya Dayi" "The First Wave" "Przeżyj" "Jednym tchem" "Julia" "Prezydent" "Procesja" "The Rescue" "Simple as Water" "Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)" “The Velvet Underground” “Writing with Fire”

Oscary 2022 - najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny

"Águilas" "Audible" "A Broken House" "Camp Confidential: America’s Secret Nazis" "Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker" "Day of Rage" "The Facility" "Lead Me Home" "Lynching Postcards: “Token of a Great Day" "The Queen of Basketball" "Sophie & the Baron" "Takeover" "Terror Contagion" "Three Songs for Benazir" "When We Were Bullies"

Oscary 2022 - najlepszy film międzynarodowy

"Wielka wolność" (Austria) "Un monde" (Belgia) "Luanana: A Yak in the Classroom" (Bhutan) "Przeżyć" (Dania) "Przedział numer 6" (Finlandia) "Jestem twój" (Niemcy) "Lamb" (Islandia) "Bohater" (Iran) "To była ręka Boga" (Włochy) "Drive My Car" (Japonia) "Ul" (Kosowo), "Modlitwa o lepsze dni" (Meksyk) "Najgorszy człowiek świata" (Norwegia)"Plaza Catedral" (Panama) "Szef roku" (Hiszpania)

Oscary 2022 - najlepsza charakteryzacja

"Książę w Nowym Jorku 2" "Cruella" “Cyrano” "Diuna” "Oczy Tammy Faye" "Dom Gucci" "Zaułek koszmarów" "Nie czas umierać" “Liga samobójców” “West Side Story”

Oscary 2022 - najlepsza ścieżka muzyczna

“Being the Ricardos" “Candyman” “Nie patrz w górę” “Diuna” “Nasze magiczne Encanto” “Kurier francuski Liberty, Kansas Evening Sun” “Zielony rycerz” “Zemsta rewolwerowca” “King Richard: Zwycięska rodzina” “Ostatni pojedynek” “Nie czas umierać” “Matki równoległe” “Psie pazury” “Spencer” “Tragedia Makbeta”

Oscary 2022 - najelpsza piosenka

“So May We Start?” z “Annette” “Down To Joy” z “Belfast” “Right Where I Belong” z “Brian Wilson: Long Promised Road” “Automatic Woman” z “Poobijana” “Dream Girl” z “Kopciuszek” “Beyond The Shore” z “CODA” “The Anonymous Ones” z “Dear Evan Hansen” “Just Look Up” from “Nie patrz w górę” “Dos Oruguitas” from “Nasze magiczne Encanto” “Somehow You Do” from “Four Good Days” “Guns Go Bang” from “The Harder They Fall” “Be Alive” from “King Richard: Zwycięska rodzina” "No Time To Die" z “Nie czas umierać” "Here I Am (Singing My Way Home)” z “Respect” "Your Song Saved My Life" z "Sing 2"

