Oscary 2022. Hiszpania wskazała swojego kandydata

Twórcy "Żeby nie było śladów" - polskiego kandydata do Oscara 2022 w kategorii najlepszy film międzynarodowy - poznali kolejnych rywali do nominacji. Hiszpańska Akademia Filmowa poinformowała we wtorek, że oficjalnym hiszpańskim kandydatem do Oscara jest "Szef Roku" . Utkana czarnym humorem satyra, to trzeci wspólny film Javiera Bardema i reżysera Fernando Leona de Aranoy. Wcześniej pracowali ze sobą przy "Kochając Pabla, nienawidząc Escobara" i "Poniedziałkach w słońcu".