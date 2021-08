Oscary 2022. Lista tytułów, które walczą o reprezentowanie Polski w kategorii najlepszy film zagraniczny

Polska komisja oscarowa we wtorek ogłosiła listę filmów, spośród których wyłoniony zostanie kandydat do Oscara 2022 w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Jak dowiedziała się redakcja tvn24.pl, w tym roku do komisji wpłynęły cztery zgłoszenia i w związku z tym kandydat zostanie wyłoniony z tego grona.

Oscary 2022. Polska komisja oscarowa

W komisji zasiadają również: dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki filmowej Radosław Śmigulski, laureat Oscara Jan A. P. Kaczmarek ("Marzyciel"), dwukrotnie nominowany do Oscara autor zdjęć Łukasz Żal ("Ida" i "Zimna wojna"), nominowany do Oscara autor zdjęć Sean Bobbit (m.in. do filmu "Judas and the Black Messiah") oraz kierowniczka Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych PISF Małgorzata Szczepkowska-Kalemba.