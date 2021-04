Oscary 2021 wręczone. Królowe są dwie: Chloe Zhao i Frances McDormand

Oscary 2021: Chloe Zhao pisze historię filmem "Nomadland"

Frances McDormand z dwoma Oscarami

Oscary 2021: pełna lista nagrodzonych

Najlepszy film: "Nomadland" Najlepsza reżyseria: Chloe Zhao "Nomadland" Najlepsza aktorka: Frances McDormand "Nomadland" Najlepsza aktorka drugoplanowa: Youn Yuh Jung "Minari" Najlepszy aktor: Anthony Hopkins "Ojciec" Najlepszy aktor drugoplanowy: Daniel Kaluuya "Judas and the Black Messiah" Najlepszy scenariusz adaptowany: "Ojciec" Najlepszy scenariusz oryginalny: "Obiecująca. Młoda. Kobieta" Najlepsze zdjęcia: Erik Messerschmidt "Mank" Najlepsze kostiumy: "Ma Rainey: Matka bluesa" Najlepsza muzyka do filmu: "Co w duszy gra" Najlepsza piosenka do filmu: "Fight For You" - "Judas and the Black Messiah" Najlepszy film animowany: "Co w duszy gra" Najlepszy krótkometrażowy film animowany: "If Anything Happens I Love You" Najlepszy film krótkometrażowy: "Two Distant Strangers" Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny: "Czego nauczyła mnie ośmiornica" Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny: "Colette" Najlepszy film międzynarodowy: "Na rauszu" Thomas Vinterberg (Dania) Najlepsze efekty specjalne: "Tenet" Najlepsza charakteryzacja i fryzury: "Ma Rainey: Matka bluesa" Najlepsza scenografia: "Mank" Najlepszy montaż: "Sound of Metal" Najlepszy dźwięk: "Sound of Metal"