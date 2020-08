"Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta polskim kandydatem do Oscara

Najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta "Śniegu już nigdy nie będzie" został oficjalnym polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Film został wybrany jednogłośnie.

Polskiego kandydata do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej wyłoniła sześcioosobowa Komisja Oscarowa, pod przewodnictwem laureata Oscara - kompozytora Jana A.P. Kaczmarka, wspólnie z: Radosławem Śmigulskim (dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej), Leszkiem Bodzakiem (producent filmowy), Dorotą Kobielą-Welchman (reżyserka), Łukaszem Żalem (autor zdjęć filmowych) oraz Małgorzatą Szczepkowską-Kalembą (szefowa działu produkcji filmowej i rozwoju projektów filmowych PISF).

Podczas konferencji prasowej dyrektor PISF Radosław Śmigulski powiedział, że wybór filmu Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta "Śniegu już nigdy nie będzie" podjęty został jednogłośnie. Film duetu Szumowska/Englert trafił już do Konkursu Głównego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Obraz znalazł się w oficjalnej selekcji festiwalu Telluride Film Festival, który ze względu na pandemię COVID-19 nie odbędzie się w tym roku.

"Śniegu już nigdy nie będzie" reż. Małgorzata Szumowska we współpracy z Michałem Englertem

"Śniegu już nigdy nie będzie" reż. Małgorzata Szumowska we współpracy z Michałem Englertem Kino Świat

"Śniegu już nigdy nie będzie"

"Pewnego mglistego poranka w mieście pojawia się ON – atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycznego wschodu. Żenia, bo tak brzmi jego imię, ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych kobiet. Mężczyzna zatrudnia się jako masażysta na bogatym osiedlu pod miastem. Pracując dla ludzi odgrodzonych murem od 'gorszego' świata, poznaje ich historie i osobiste dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolności Żeni odmienią życie każdego z nich" - czytamy w opisie producenta filmu.

"Tytułowy śnieg może się wieloznacznie kojarzyć - chociażby ze śmiertelnym żywiołem albo poczuciem bezpieczeństwa, baśniowym powrotem do krainy dzieciństwa. Choć dziś zapewne najbardziej kojarzy się ze zniszczeniem, jakie człowiek wywołał w eko klimacie ziemi, doprowadzając do zmian, przez które śnieg widuje się coraz rzadziej" – stwierdzili Małgorzata Szumowska i Michał Englert, cytowani w komunikacie producenta.

"Bohaterowie naszego filmu, w większości skupieni na własnym, małym, wygodnym świecie , zbyt dużo o tym nie rozmyślają, jednak nie wiedząc czemu zmagają się z poczuciem jakiejś wewnętrznej, duchowej pustki i niezrozumiała tęsknotą za czymś nieokreślonym. Są to różne tęsknoty, za bliskością, dotykiem, seksem, zrozumieniem, wolnością. Są bogaci, syci od strony materialnej, ale głodni duchowo, choć w sposób zupełnie nieuświadomiony. Ich fantazje ogniskują się w jednym – obcym przybyszu, w którym przeglądają się jak w lustrze. On przynosi im wytchnienie" – powiedzieli Szumowska i Englert.

"Śniegu już nigdy nie będzie" reż. Małgorzata Szumowska we współpracy z Michałem Englertem

"Śniegu już nigdy nie będzie" reż. Małgorzata Szumowska we współpracy z Michałem Englertem Kino Świat

Jedna z najbardziej cenionych europejskich reżyserek

Później przyszedł głośny pełnometrażowy debiut fabularny "Szczęśliwy człowiek", dzięki któremu reżyserka nominowana była między innymi do Europejskiej Nagrody Filmowej w kategorii odkrycie roku. Potem było znakomite "Ono" i niezapomniana etiuda "Crossroad", która reprezentowała polskie kino w projekcie "Wizje Europy".

09.05 | "Ixcanul” Jayro Bustamante z Krakowską Nagrodą Filmową, "Body/Ciało" Małgorzaty Szumowskiej numerem jeden w Konkursie Polskich filmów Fabularnych – tak kończy się 8. PKO OFF CAMERA. Widzom najbardziej podobali się "Bogowie" Łukasza Palkowskiego (Nagroda Publiczności), z kolei Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych FIPRESCI doceniła "Sworn Virgin".

PKO OFF Camera: "Body/Ciało" najlepszym polskim filmem

PKO OFF Camera: "Body/Ciało" najlepszym polskim filmem 09.05 | "Ixcanul” Jayro Bustamante z Krakowską Nagrodą Filmową, "Body/Ciało" Małgorzaty Szumowskiej numerem jeden w Konkursie Polskich filmów Fabularnych – tak kończy się 8. PKO OFF CAMERA. Widzom najbardziej podobali się "Bogowie" Łukasza Palkowskiego (Nagroda Publiczności), z kolei Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych FIPRESCI doceniła "Sworn Virgin". tvn24

W 2018 roku podczas berlińskiego festiwalu zaprezentowała film "Twarz". Jest to baśniowa satyra na polskie prowincjonalne przywary. Szumowska stworzyła obraz społeczności, która zamknięta jest na inność, a jej życie toczy się wedle reguł zrytualizowanej, bezrefleksyjnej religijności.

Reżyserka wyróżniona została Srebrnym Niedźwiedziem - Grand Prix Jury. Na drugą co do ważności nagrodę Berlinale polska kinematografia czekała aż 36 lat. Do tej pory jedynymi polskimi laureatami tego wyróżnienia byli: Roman Polański za "Wstręt" w 1965 roku i Wojciech Marczewski za "Dreszcze" w 1982 roku. Szumowska jest piątą kobietą w historii tej nagrody. Oprócz Polki otrzymały ją: Agnes Varda, Kira Muratowa, Pernille Fischer Christensen i Maren Ade.