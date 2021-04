Kreacje na czerwonym dywanie. Zachwyciły Mulligan i Seyfried

Ceremonia wręczenia Oscarów odbyła się w tym roku na wyjątkowych zasadach z powodu pandemii COVID-19. Nie zabrakło jednak niesamowitych kreacji na czerwonym dywanie. Uwagę fotoreporterów przykuły zwłaszcza aktorki. - Carey Mulligan była w przepięknej sukni - ocenił w rozmowie z TVN24 projektant mody Tomasz Ossoliński. Zwrócił jednocześnie uwagę, że niektórzy panowie byli "niedoubrani".

93. ceremonia wręczenia Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej zorganizowana została w reżimie sanitarnym. Największą wygraną okazała się być Chloe Zhao, laureatka Oscara za najlepszą reżyserię, której "Nomadland" - zgodnie z przewidywaniami - wygrał w kategorii najlepszy film.

"Jest to nie tylko wielka gala i święto kina, ale też przede wszystkim święto mody"

Na czerwonym dywanie nie zabrakło odświętnych kreacji nominowanych i zaproszonych gości. Carey Mulligan, nominowana za rolę w filmie "Obiecująca. Młoda. Kobieta" pokazała się w rozłożystej złotej sukni z domu mody Valentino. Aktorka Amanda Seyfried, nominowana w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa, zaprezentowała kreację od Armaniego. Ten sam dom mody wybrała aktorka Glenn Close.

Carey Mulligan nominowana w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL

- Jest to nie tylko wielka gala i święto kina, ale też przede wszystkim święto mody - komentował w TVN24 projektant mody Tomasz Ossoliński, w poniedziałek rano, tuż po zakończeniu oscarowej gali.

Oscary 2021. Gwiazdy na czerwonym dywanie Halle Berry była jedną z prezenterek na oscarowej gali | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Reese Witherspoon | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Laura Dern na czerwonym dywanie | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Amanda Seyfried była nominowana w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Vanessa Kirby była nominowana w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Andra Day miała szansę na Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Carey Mulligan nominowana była w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Riz Ahmed nominowany był w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Marija Bakałowa była nominowana w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Atticus Ross i Trent Reznor dostali Oscara za muzykę do filmu "Co w duszy gra" | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Brytyjska piosenkarka Celeste Waite | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Twórczyni "Nomadland" Chloe Zhao, najlepsza reżyserka tegorocznej gali Oscarów | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL W kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa nominowana była między innymi Viola Davis | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Jon Batiste miał szansę na Oscara w kategorii najlepsza piosenka | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Na czerwonym dywanie pojawili się Leslie Odom Jr., nominowany w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy, i Nicolette Robinson | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Emerald Fennell, jedna z nominowanych w kategorii najlepsza reżyseria | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Youn Yuh-jung - zdobywczyni Oscara za rolę drugoplanową w filmie "Minari" | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Aktorka Marlee Matlin | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Youn Yuh-jung i Han Ye-ri, aktorki występujące w filmie "Minari" | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL Na czerwonym dywanie pojawili się już Leslie Odom Jr., nominowany w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy, i Nicolette Robinson | PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL

- Carey Mulligan była w przepięknej sukni - ocenił Ossoliński. Zwrócił również uwagę na kreacje Amandy Seyfried i Glenn Close. Jak jednak dodał, dzienne światło w sali, gdzie odbywała się gala, "odziera troszeczkę z tej magii". Przyznał również, że coś go wśród kreacji na czerwonym dywanie "bardzo zaskoczyło". - Widzimy ludzi niedoubranych. Panowie, którzy pozapominali o muszkach, pozapominali o krawatach - powiedział.

"To, co mnie bardzo zaskoczyło, to to, jak bardzo wodze fantazji popuścili panowie"

Projektant zwrócił również uwagę na laureatkę Oscara za główną rolę żeńską Frances McDormand. Jak mówił, kiedy odbierała swojego przedostatniego Oscara za główną rolę, pokazała się bez makijażu. - Przy czym teraz, kiedy ją widzimy - ale nie tylko ją, ale na przykład Chloe Zhao, której film dostał nagrody - i też ją widzimy niedoubraną, niedouczesaną i w trampkach, to zastanawiam się, gdzie jest ta magia. Mam nadzieję, że ta magia powróci na Oscary. To jest coś, na co się też czeka - powiedział.

Oscary 2021. Frances McDormand i Chloe Zhao wrócą do domu ze statuetkami PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL

- Mam nadzieję, że ta kultura ubioru, ten pewnego rodzaju dress code, kiedy się już to wszystko uspokoi, kiedy będziemy mogli normalnie funkcjonować, w pewien sposób powróci, bo jest to z wielu festiwali filmowych ten jeden szczególny, gdzie tak bardzo przywiązywano wagę do tego, aby wszyscy byli dobrze ubrani, aby panowie nie zakładali T-shirta pod smoking albo w ogóle nie przychodzili w garniturze, bo tacy się też zdarzali - ocenił. - Tylko aby jednak swoim ubiorem oddać pewnego rodzaju hołd temu największemu na świecie świętu kina - dodał.

Przyznał jednocześnie, że "oczywiście można się kazać wszystkim pięknie ubrać, ale z drugiej strony mamy bardzo trudny czas". - Próbuję też sam w swojej głowie wyważyć, na ile trzeba, a na ile można odpuścić. Oczywiście zawsze się wszyscy możemy przestać ładnie ubierać i nagle wyglądać jak niedoubrani ludzie, tylko po co. Po co tracić do tego jakąś estymę, jakiś szacunek - powiedział projektant.

Glenn Close na oscarowej ceremonii AP POOL/PAP/EPA

- To, co mnie bardzo zaskoczyło, to to, jak bardzo wodze fantazji popuścili panowie. Wielu z panów postawiło na bardzo nieoczywiste kolory - mówił. - Najbardziej szlachetnie ubranym i najbardziej szlachetnie wyglądającym przez te wszystkie lata jest jednak sam Oscar - stwierdził Ossoliński.

Dodał, że "wiele męskich marynarek nieładnie leżało, były za duże i nieproporcjonalne".

Amanda Seyfried była nominowana w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa PAP/EPA/Chris Pizzello / POOL

- Nigdy tego na Oscarach nie było. Kiedy komentowano na przykład męski wygląd, to czepiano się tego, że gdzieś coś może było za ciasne albo lekko przykrótkie, a tu nagle widzimy festiwal byle jak ubranych panów - powiedział gość TVN24.

Oscary 2021 "Co w duszy gra", Jon Batiste, Trent Reznor i Atticus Ros | AP POOL/PAP/EPA "Co w duszy gra", Jon Batiste, Trent Reznor i Atticus Ros | AP POOL/PAP/EPA "Co w duszy gra", Dana Murray i Pete Docter | AP POOL/PAP/EPA "Co w duszy gra", Dana Murray i Pete Docter | AP POOL/PAP/EPA "Co w duszy gra", Reese Witherspoon, Dana Murray i Pete Docter | AP POOL/PAP/EPA "Judas and the Black Messiah", Daniel Kaluuya | AP POOL/PAP/EPA "Judas and the Black Messiah", Daniel Kaluuya | AP POOL/PAP/EPA "Colette", Alice Doyard i Anthony Giacchino | AP POOL/PAP/EPA "Colette", Alice Doyard i Anthony Giacchino | AP POOL/PAP/EPA "Colette", Alice Doyard i Anthony Giacchino | AP POOL/PAP/EPA Erik Messerschmidt i Halle Berry | AP POOL/PAP/EPA "Obiecująca. Młoda. Kobieta", Emerald Fennell | AP POOL/PAP/EPA "Obiecująca. Młoda. Kobieta", Emerald Fennell | AP POOL/PAP/EPA "Obiecująca. Młoda. Kobieta", Emerald Fennell | AP POOL/PAP/EPA Erik Messerschmidt, Donald Graham Burt i Jan Pascale | AP POOL/PAP/EPA "Mank", Erik Messerschmidt | AP POOL/PAP/EPA Mia Neal | AP POOL/PAP/EPA "Ma Rainey: Matka bluesa", Don Cheadle, Mia Neal, Jamika Wilson i Sergio Lopez-Rivera | AP POOL/PAP/EPA "Nomadland", Chloe Zhao | AP POOL/PAP/EPA Frances McDormand Chloe Zhao | AP POOL/PAP/EPA "Namydlane", Peter Spears, Frances McDormand, Chloe Zhao, Mollye Asher i Dan Janvey | AP POOL/PAP/EPA "Tenet", Scott R. Fisher | AP POOL/PAP/EPA "Minari", Youn Yuh Jung | AP POOL/PAP/EPA "Ojciec" Florian Zeller | AP POOL/PAP/EPA "Ojciec" Florian Zeller | AP POOL/PAP/EPA "Minari", Youn Yuh Jung | AP POOL/PAP/EPA "Minari", Youn Yuh Jung I Han Ye-ri | AP POOL/PAP/EPA Michael Govier, Will McCormack, Travon Free i Martin Desmond Roe | AP POOL/PAP/EPA "Minari", Youn Yuh Jung | AP POOL/PAP/EPA "Two Distant Strangers", Martin Desmond Roe i Travon Free | AP POOL/PAP/EPA Thomas Vinterberg | AP POOL/PAP/EPA Thomas Vinterberg i Helene Reingaard Neumann | AP POOL/PAP/EPA Thomas Vinterberg | AP POOL/PAP/EPA "Tenet", Scott R. Fisher | AP POOL/PAP/EPA

