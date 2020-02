Cztery kilogramy szczęścia, o których marzy każdy. Oscarowe ciekawostki

Oscary 2020 już niebawem przejdą do historii. Ponad trzygodzinna ceremonia to nie tylko docenienie najlepszych twórców filmowych, ale również część ogromnej machiny finansowej. Ten rozmach najlepiej oddają liczby.

Deszcz podczas Oscarów? Marcin Wrona przygląda się przygotowaniom do gali

Czerwony dywan w rzeczywistości nie jest czerwony. Jego kolor określany jest jako " Academy Red ", a jego specyfika jest tajemnicą. Eksperci wskazują, że najbliżej mu do burgunda.

Cztery kilogramy szczęścia

O co tyle zachodu? Nominowani walczą o statuetkę ważącą prawie cztery kilogramy . Średnica podstawy Oscara wynosi 13,3 cm , a jej wysokość to blisko 35 cm . Wartość Oscara pokrytego 24-karatowym złotem wynosi około 400 dolarów . Jednak wartość sentymentalna jest bezcenna. Zwycięzcy w kategoriach najlepsza aktorka i najlepszy aktor mogą liczyć na gaże o 20 procent wyższą przy kolejnym filmie.

Nagrody wręczane są w 24 kategoriach. Wśród kandydatów do Oscara znalazł się polski film "Boże Ciało" Jana Komasy. Jest to czwarta nominacja dla Polski w kategorii najlepszy film międzynarodowy od 2010 roku. W tym czasie jedynie Dania zdobyła o jedną nominację więcej. "Boże Ciało" jest jednym z 93 filmów, które zgłoszone zostały do Akademii w kategorii najlepszy film międzynarodowy.