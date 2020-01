"Boże Ciało" z nominacją do Oscara

"Boże Ciało" Jana Komasy zdobyło nominację do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. O statuetkę powalczy z między innymi z południowokoreańskim "Parasite" Bonga Joon Ho oraz hiszpańskim dramatem "Ból i blask" Pedra Almodovara.

W tegorocznej edycji Nagród Akademii Filmowej filmy nieanglojęzyczne konkurować będą o Oscara w kategorii o zmienionej nazwie, to znaczy dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego. Gala wręczenia nagród odbędzie się 10 lutego.

Historia inspirowana prawdziwymi zdarzeniami

"Boże Ciało" to inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia 20-letniego Daniela (Bartosz Bielenia), który w trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach odsiadki zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Zamiast tego kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem.