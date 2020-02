Nie żyje gwiazdor serialu "Doktor Quinn". Potrąciły go dwa samochody

Jak podaje policja z Los Angeles, do zdarzenia doszło w piątek na przejściu dla pieszych przed teatrem Pacific Resident Theatre w dzielnicy Venice. Orson Bean został potrącony przez samochód i przewrócił się na ziemię. Wtedy uderzył w niego drugi pojazd. Pomimo reanimacji nie udało się uratować aktora, zginął na miejscu.

Orson Bean - kim był?

Występował też w wielu amerykańskich teleturniejach, między innymi "To Tell the Truth", "Super Password" czy "Match Game". Ostatni film, w którym zagrał Bean - "Bez Litości 2" - miał premierę w 2018 roku.