Orły 2026. "Dom dobry" z 13 nominacjami do Polskich Nagród Filmowych

"Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego - zwiastun Źródło: Warner Bros Polska

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego będzie walczył o nagrody w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, scenariusz, główna rola męska (Tomasz Schuchardt), główna rola kobieca (Agata Turkot), muzyka (Mikołaj Trzaska), drugoplanowa rola męska (Andrzej Konopka), drugoplanowa rola kobieca (Agata Kulesza i Maria Sobocińska), montaż, scenografia, charakteryzacja oraz dźwięk.

"Dom dobry" reż. Wojciech Smarzowski Źródło: fot. Paweł Tybora / © 2025 Lucky Bob & Warner Bros. Entertainment

Polskie Nagrody Filmowe Orły 2026. Nominacje

Uznanie członków Polskiej Akademii Filmowej i nominacje do Orłów, nazywanych niekiedy "polskimi Oscarami", zdobyli również "Franz Kafka", "Brat" i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", które zebrały po 10 nominacji.

"Franz Kafka" Agnieszki Holland może zdobyć nagrody za najlepszy film, reżyserię, scenariusz (Marek Epstein i Holland), główną rolę męską (Idan Weiss), zdjęcia (Tomasz Naumiuk), muzykę (Mary Komasa i Antoni Komasa-Łazarkiewicz), drugoplanową rolę kobiecą (Sandra Korzeniak), montaż, scenografię i kostiumy.

Obraz "Brat" Macieja Sobieszczańskiego otrzymał szanse na statuetki za najlepszy film, reżyserię, scenariusz (Sobieszczański i Grzegorz Puda), główną rolę męską (Filip Wiłkomirski), główną rolę kobiecą (Agnieszka Grochowska), zdjęcia (Jolanta Dylewska), muzykę (Antoni Komasa-Łazarkiewicz), drugoplanową rolę męską (Jacek Braciak i Julian Świeżewski) oraz odkrycie roku (Filip Wiłkomirski).

Z kolei film "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald dostrzeżono w kategoriach najlepszy film, reżyseria, scenariusz (Buchwald i Karol Marczak), główna rola męska (Bartłomiej Deklewa), główna rola kobieca (Izabella Dudziak), muzyka (Katarzyna Gawlik), drugoplanowa rola kobieca (Karolina Rzepa), montaż, dźwięk i odkrycie roku.

Maksymalnie dziewięć Orłów - za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, zdjęcia (Piotr Sobociński jr), muzykę (Wojciech Urbański), drugoplanową rolę męską (Sławomir Orzechowski), montaż, dźwięk i odkrycie roku (Tobiasz Wajda) - może powędrować do "Ministrantów" Piotra Domalewskiego.

Szanse na osiem statuetek - w kategoriach: najlepsza główna rola męska (Eryk Kulm), drugoplanowa rola kobieca (Karolina Gruszka), zdjęcia (Michał Sobociński), montaż, scenografia, kostiumy, charakteryzacja i dźwięk - zdobył "Chopin, Chopin!" Michała Kwiecińskiego.

Orły 2026 - najlepszy serial i dokument

Najlepszym serialem może zostać "1670: sezon 2" Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, "Breslau" Leszka Dawida, "Czarna śmierć" Kuby Czekaja, "Heweliusz" Jana Holoubka lub "Przesmyk" Jana P. Matuszyńskiego.

O nagrodę dla najlepszego dokumentu powalczą "Dziecko z pyłu" Weroniki Mliczewskiej, "Gość" Zuzanny Solakiewicz i Zvikiego Gregory'ego Portnoya, "Listy z Wilczej" Arjuna Talwara, "Pociągi" Macieja Drygasa i "Silver" Natalii Koniarz.

Natomiast najlepszym filmem europejskim może się okazać "Bogini Partenope" Paolo Sorrentino, "Bugonia" Yorgosa Lanthimosa, "Flow" Gintsa Zilbalodisa lub "Nasienie świętej figi" Mohammada Rasoulofa.

Orły 2026 - kiedy poznamy laureatów

Laureaci 28. PNF Orły zostaną ogłoszeni podczas gali, która odbędzie się 9 marca w Teatrze Polskim w Warszawie. Kilka dni wcześniej, 4 marca, w trakcie spotkania z nominowanymi dowiemy się, kto otrzyma Nagrodę za Osiągnięcia Życia. W poprzednich latach wyróżnienie to odebrali m.in. Allan Starski, Agnieszka Holland, Jerzy Skolimowski i Maja Komorowska.

W 2025 r. statuetką dla najlepszego filmu uhonorowano "Dziewczynę z igłą" Magnusa von Horna. Wcześniej wśród docenionych w głównej kategorii były filmy: "Zielona granica" Agnieszki Holland, "IO" Jerzego Skolimowskiego, "Aida" Jasmili Zbanic, "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego, "Boże Ciało" Jana Komasy, "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego oraz "Cicha noc" Piotra Domalewskiego.

Opracował Maciej Wacławik/am