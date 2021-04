"25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" z piętnastoma nominacjami do "Orłów"

Największym zaskoczeniem jest brak nominacji dla twórców "Śniegu już nigdy nie będzie" w kategorii głównej i reżyserskiej. O statuetkę dla najlepszego filmu powalczą za to "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" Jana Holoubka, "Jak najdalej stąd" Piotra Domalewskiego, "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy, "Szarlatan" Agnieszki Holland oraz "Zabij to i wyjedź z tego miasta" Mariusza Wilczyńskiego. Twórcy tych filmów mogą także otrzymać nagrodę za najlepszą reżyserię.

Kto walczy o nominacje?

Nagroda w kategorii odkrycie roku może powędrować do Jana Holoubka (za reżyserię "25 lat niewinności. Sprawy Tomka Komendy"), Zofii Stafiej (za najlepszą główną rolę kobiecą w "Jak najdalej stąd"), Zofii Domalik (za najlepszą główną rolę kobiecą we "Wszystko dla mojej matki") lub Mariusza Wilczyńskiego (za najlepszą reżyserię i scenariusz do "Zabij to i wyjedź z tego miasta").