Orange Warsaw Festival 2022 - artyści, line up. Gdzie odbędą się koncerty?

Orange Warsaw Festival 2022. Kto zagra w piątek?

Natomiast Tyler, the Creator to jeden z najpopularniejszych przedstawicieli kalifornijskiego hip-hopu. W dorobku ma pięć autorskich albumów studyjnych. Jako solista debiutował w wieku 18 lat krążkiem "Bastard" w 2009 roku. Raper sam skomponował, napisał teksty i wyprodukował większość utworów w swojej twórczości. Na koncie ma między innymi nagrodę Grammy, nagrodę Brit, MTV Video Music Award, a jego ostatni krążek "Call Me If You Get Lost", który pojawił się w ubiegłym roku (jednym z współproducentów albumu był Jamie XX) uznany został przez międzynarodową krytykę za jedną z najlepszych płyt 2021 roku. W Warszawie Tyler, The Creator zagra 3 czerwca.