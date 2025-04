Yvonne Strahovski o tym, jak godzi pracę aktorki z macierzyństwem Źródło: TVN24

Znana z "Opowieści podręcznej" Yvonne Strahovski przyznała, że to rodzina z Polski pomogła jej, gdy w trakcie zdjęć do serialu została mamą. O pracy nad finałem produkcji aktorka opowiedziała dziennikarce TVN24 Ewelinie Witenberg.

Kluczowe fakty: Yvonne Strahovski przez osiem lat w "Opowieści podręcznej" wcielała się w rolę Sereny Joy

Na część pytań dziennikarki TVN24 aktorka odpowiadała po polsku

Więcej informacji o serialach znajdziesz w sekcji kultura i styl

Od 8 kwietnia w serwisie Max można oglądać ostatni sezon "Opowieści podręcznej", jednego z najpopularniejszych seriali ostatnich lat. Jedną z głównych ról w produkcji gra Yvonne Strahovski, wcielając się w postać Sereny Joy.

Rodzice aktorki są Polakami, którzy wyemigrowali do Australii. Dziennikarka TVN24 Ewelina Witenberg pytała Strahovski m.in. jak godziła wymagającą i czasochłonną pracę na planie z macierzyństwem. - Mam wspaniałego męża i gdy ja jestem w pracy on zajmuje się dziećmi. Pracujemy jako team - odparła aktorka. - Ale tym razem przyleciały moje wspaniałe kuzynki z Polski, by nam pomóc. Mamy synka, który ma roczek, ale gdy filmowaliśmy (ostatni sezon - red.), był dużo młodszy. Moje kuzynki, Ewa i Maja, przyleciały do nas, zamieszkały z nami w Toronto i pomagały nam z naszymi dziećmi - powiedziała po polsku australijska gwiazda.

Yvonne Strahovski w rozmowie z Eweliną Witenberg

Strahovski przyznała, że pożegnanie z pracą na planie serialu nie było łatwe. - Myślałam, że to będzie bardzo radosny moment, celebrowany w imprezowym nastroju, jednak zamiast tego czułam się niesłychanie smutna - powiedziała. - Mam w sobie wiele żalu związanego z rozstaniem i pożegnaniem Sereny. Nie spodziewałam się, że będę to tak mocno przeżywać - przyznała.

Pytana o to, co wydaje się najistotniejszym przekazem ostatniego sezonu, Strahovski odpowiedziała, że posiada on "wszystko, czego można oczekiwać od ostatniej odsłony tego serialu". - Są niespodziewane zwroty akcji, zaskoczenia. Wydaje mi się też, że w finałowym sezonie jest nieco więcej nadziei, tego wszyscy teraz potrzebujemy - powiedziała.

Yvonne Strahovski w rozmowie z Eweliną Witenberg Źródło: TVN24

"Opowieść podręcznej" - finałowy sezon

Serial "Opowieść podręcznej" jest dystopijną wizją przyszłości, obrazem świata rządzonego przez mężczyzn. Kobiety są w nim sprowadzone do funkcji reprodukcyjnych i służebnych. Główna bohaterka June zostaje zmuszona do życia jako podręczna. Raz w miesiącu w makabrycznym rytuale musi oddawać się swojemu panu, a jej zadaniem jest rodzenie mu dzieci.

Produkcja powstała na podstawie powieści Margaret Atwood o tym samym tytule. Doczekała się wielu nagród, m.in. piętnastu Emmy i dwóch Złotych Globów. Finał ostatniego sezonu przewidziano na 27 maja.

Serwis streamingowy Max należy do grupy Warner Bros. Discovery, właściciela TVN24 i tvn24.pl.