Open'er 2022. Dzień czwarty koncertów. Kto pojawił się w Gdyni?

Na scenie głównej tuż po zmroku zaprezentował się amerykański zespół The Killers, znany z takich hitów jak "Human", "Mr. Brightside", czy "Somebody Told Me". Swoim występem pokazali, jak powinien wyglądać koncert headlinera. Lider formacji Brandon Flowers ma wypracowany przez lata sposób na błyskawiczne wchodzenie w relację z fanami i perfekcyjne prowadzenie show. Oprócz zestawu największych hitów grupy nie zabrakło również efektów specjalnych - konfetti, laserów, czy pirotechniki. Jeśli nawet ktoś nie znał The Killers (chociaż wątpimy, aby istniały osoby, które nigdy w życiu nie zanuciły jakiegokolwiek ich utworu), to nie mógł się nudzić. Flowers podziękował w czasie koncertu Polakom za to, że przyjmują tak wielu ukraińskich uchodźców. Jak relacjonował, opowiedział mu o tym ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski (który uczestniczył w piątek w jednym z paneli dyskusyjnych na Open'erze). - Do tej pory o tym nie wiedziałem - przyznał wokalista The Killers. - Wszyscy powinniśmy uczyć się od Polski, jak się zachowywać - dodał.